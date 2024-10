SG Sonneborn/Alverdissen im Spiel gegen TuS Helpup um Längen besser

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 24.10.2024 19.00 Uhr

Austragungsort: Oerlinghausen

Wettbewerb: Kreisliga A Lemgo

Spieltag: 3

Spielbericht: TuS Helpup gegen SG Sonneborn/Alverdissen 0:4 (0:3)

Oerlinghausen. Mit 4:0 setzen sich die Alverdissener am Donnerstag deutlich gegen die Gastgeber des TuS Helpup durch.

Die Gäste starten stark. Dank Niklas Rogall liegt das Team bereits in Minute zwei vorne. greift der Schiri in die Tasche. Der TuS Helpup steckt einmal Gelb ein (7). Das zweite Tor folgt in Spielminute 18: Diesmal setzt Raphael Reineke den Ball ins Netz. Der Siegeszug der Alverdissener bricht nicht ab. Minute 43: Alverdissen trifft ein weiteres Mal. Diesmal locht Nico Schlathaus ein.

Im Laufe der nächsten Minuten greift der Schiri wieder in die Tasche. Der TuS Helpup steckt noch einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fällt 15 Minuten nach Wiederanstoß: Ohne Weiteres kickt Simon Druffel den Ball mit Erfolg ins gegnerische Tor und kann den Abstand zum 0:4 erweitern. Damit ist der Triumph der Alverdissener gesichert (60). Platz vier gehört ihnen. Die Oerlinghausener rutschen auf Platz acht ab.

Tore fallen keine mehr. Die Gegner von der SG Sonneborn/Alverdissen beenden die Partie mit einer Gelben Karte (86).

Die Aufstellungen: TuS Helpup - SG Sonneborn/Alverdissen

TuS Helpup: Marcel Frormann (31), Lukas Maca (4), Lasse Huitema (12), Karol Cieslik (16), Joel Rathmann (2), Yorrick Rehm (11), Lucas Wöstenfeld (3), Torben Kessemeier (10), Kevin Gronemeier (5), Konrad Maca (19), Florian Helweg (21)

SG Sonneborn/Alverdissen: Tobias Greimeier (11), Fabio Husmann (6), Niklas Rogall (24), Jan-Luca Pauls (15), Raphael Reineke (28), Nico Schlathaus (21), Jannick Stöber (13), Marvin Müller (23), Patrick Lassotta (1), Mike Hübert (2), Louis Klingenberg (5)

Schiedsrichter: Lukas Naumann (Verl)

Assistent: Luis Aydin

Assistent: Yannic Hausmann



Themenseite: Kreisliga A Lemgo

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.