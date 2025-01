SG Schulzendorf: "Wir wollen nächsten Aufstieg stets im Blick haben"

Als Aufsteiger hat die SG Schulzendorf eine starke Hinrunde in der Landesklasse Ost gespielt und liegt punktgleich mit dem Spitzenreiter SG Großziethen auf dem zweiten Tabellenplatz. Trainer Jeffrey Schuffenhauer spricht in der FuPa-Zwischenbilanz über die Erfolgsfaktoren, wichtige Spiele und die Ziele für die Rückrunde.







FuPa: Mit 36 Punkten und Platz 2 in der Tabelle hat Ihr Team als Aufsteiger eine herausragende Hinrunde gespielt. Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Leistung der Mannschaft, und was war der Schlüssel zu diesem Erfolg?

Jeffrey Schuffenhauer: Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft in der Hinrunde. Der Schlüssel zu unserem Erfolg war die gute Teamarbeit und der unbedingte Wille, jedes Spiel zu gewinnen.