SG Schönebeck zu Gast beim FC Kray

Der FC Kray will seinen guten Re-Start vergolden. – Foto: Mario Sachsenweger

Nach dem souveränen 3:0-Auswärtssieg der vergangenen Woche beim VfB Speldorf steht nun das erste Heimspiel des Jahres für den FC Kray in der Landesliga, Gruppe 2 an. Am Sonntag um 15 Uhr ist die SG Schönebeck zu Gast in der KrayArena.

Der kommende Gegner um Trainer Olaf Rehmann, aktueller Tabellenneunzehnter der Landesliga, kämpft, ebenso wie das Krayer Team, gegen den Abstieg. Gerade einmal drei Punkte trennen Schönebeck vom Relegationsplatz. Mit einem Sieg startete der Gast in die Spielzeit, kam dann jedoch in einen Negativlauf mit drei Niederlagen in Folge, sodass das Team sich im unteren Tabellenbereich wieder fand. Zwar gelangen im weiteren Saisonverlauf immer wieder einmal Siege, doch konnte man sich nicht von unten absetzen. Im Hinspiel gelang dem FC Kray ein 2:0-Auswärtssieg und Schönebeck wird sicher alles daransetzen, diese Niederlage wettzumachen. Die Krayer Mannschaft kann nach dem Sieg der Vorwoche mit Selbstvertrauen gegen Schönebeck auflaufen, zeigte sie doch gegen Speldorf eine über die fast gesamte Spielzeit eine gute und reife Leistung mit einer stabilen Defensive, guten Offensivaktionen und einer guten Chancenverwertung. Gegen den kommenden Gegner muss eine ähnlich gute Leistung auf den Platz gebracht werden, will der Gastgeber mit einem weiteren Sieg den nächsten Schritt aus den unteren Tabellenregionen machen. Trainer Dimitrios Papas steht aller Voraussicht nach der komplette Kader zur Verfügung; auch der lange verletzte Ebeny Nguimba, der in der vergangenen Woche seinen ersten Einsatz hatte.