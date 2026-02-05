SG Schönebeck zu Gast beim FC Kray

Nach dem souveränen 3:0-Auswärtssieg der vergangenen Woche beim VfB Speldorf steht nun das erste Heimspiel des Jahres für den FC Kray in der Landesliga, Gruppe 2 an. Am Sonntag um 15 Uhr ist die SG Schönebeck zu Gast in der KrayArena.
Der kommende Gegner um Trainer Olaf Rehmann, aktueller Tabellenneunzehnter der Landesliga, kämpft, ebenso wie das Krayer Team, gegen den Abstieg. Gerade einmal drei Punkte trennen Schönebeck vom Relegationsplatz. Mit einem Sieg startete der Gast in die Spielzeit, kam dann jedoch in einen Negativlauf mit drei Niederlagen in Folge, sodass das Team sich im unteren Tabellenbereich wieder fand. Zwar gelangen im weiteren Saisonverlauf immer wieder einmal Siege, doch konnte man sich nicht von unten absetzen. Im Hinspiel gelang dem FC Kray ein 2:0-Auswärtssieg und Schönebeck wird sicher alles daransetzen, diese Niederlage wettzumachen.
Die Krayer Mannschaft kann nach dem Sieg der Vorwoche mit Selbstvertrauen gegen Schönebeck auflaufen, zeigte sie doch gegen Speldorf eine über die fast gesamte Spielzeit eine gute und reife Leistung mit einer stabilen Defensive, guten Offensivaktionen und einer guten Chancenverwertung. Gegen den kommenden Gegner muss eine ähnlich gute Leistung auf den Platz gebracht werden, will der Gastgeber mit einem weiteren Sieg den nächsten Schritt aus den unteren Tabellenregionen machen. Trainer Dimitrios Papas steht aller Voraussicht nach der komplette Kader zur Verfügung; auch der lange verletzte Ebeny Nguimba, der in der vergangenen Woche seinen ersten Einsatz hatte.
Trainer Dimitrios Pappas: „Unser nächster Gegner, die SG Schönbeck, das ist wieder so ein Spiel auf Augenhöhe. Tabellarisch trennen uns nicht viele Punkte. Daher wollen wir zusehen, dass wir mit unserem bisherigen Selbstvertrauen und unserem mutigen Spiel nach vorne fortfahren. Ja, wir haben jetzt das letzte Spiel zu null gespielt. Es freut uns sehr, dass wir auch stabil gestanden haben gegen Speldorf. Es geht aber auch nur, wenn wir genauso weiter als Team arbeiten. Und das gilt nicht nur für die Elf, sondern wir wollen als Mannschaft auftreten. Alle, die im Kader sind, denn die Saison ist ja noch lang, und da brauchen wir jeden Mann. Das müssen wir ganz schnell in die Köpfe reinkommen. Und ich glaube, das wird auch der Schlüssel sein: das Zusammenhalten und die Geduld. Und ich hoffe, dass wir jetzt am Wochenende nachlegen können. Wir spielen zu Hause unser erstes Heimspiel in der Rückrunde und hoffen auf Unterstützung von den Fans.“
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: