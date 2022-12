SG Schalding III / Hacklberg: Sentner löst Dillinger ab Der langjährige Coach der A-Klassenmannschaft hört aus beruflichen Gründen auf und wird durch den bisherigen Co-Spielertrainer ersetzt

Artur Dillinger war seit vielen Jahren das Gesicht der Dritten des SVS, fungierte früher zudem als Nachwuchscoach und zeigte sein großes Engagement für die SVS-Familie nicht nur auf dem Platz, sondern unterstütze den Verein wo es nur ging. "Artur wird eine sehr große Lücke im Verein hinterlassen. Er hat den SV Schalding-Heining über viele Jahre unterstützt und auch in den schwierigsten Situationen nie den Rücken gekehrt, sondern immer wieder neue Impulse gesetzt, um weiter nach vorne zu schauen. Er war ein SVS-Allrounder – so muss man das bezeichnen. Wenn er nicht gerade am Platz als Trainer fungierte, war er neben dem Platz bei vielen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil und Helfer des Klubs. Ein Nein gab es von ihm nicht. Daher wird er auch menschlich sehr fehlen. Wir bedanken uns im Namen des Vereins für viele tolle gemeinsame Jahre und wünschen ihm nur das Beste für seine Zukunft“, lässt der stellvertretende Vorsitzende Michael Sonndorfer verlauten.





Den Übungsleiter-Posten bei der SG Schalding III /Hacklberg wird Noah Sentner übernehmen, der bereits unter Dillinger als spielender Co-Trainer fungierte. "Noah kennt den SVS ebenfalls seit vielen Jahren. Er weiß wie die Strukturen sind und hat bereits in der Vergangenheit sein tolles Engagement und Wissen in die Mannschaft einbringen können. Wir freuen uns, dass wir mit ihm gemeinsam in diese Restsaison gehen werden“, sagt Sonndorfer. Bei nur drei Zählern Rückstand zum derzeitigen Rangzweiten SV Tettenweis darf sich die Spielgemeinschaft noch Hoffnungen auf die Vizemeisterschaft machen.