SG rettet Punkt: Gabriel kontert Bröder-Doppelpack in Straberg

Spieltag 27 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Die SG Grimlinghausen/Norf kann beim FC Straberg vorlegen, Germania Grefrath am Sonntag aus eigener Kraft aufsteigen. Der Tabellenführer gastiert zum Topspiel beim BV Wevelinghoven.
Der FC Straberg hat im Heimspiel gegen die SG Grimlinghausen / Norf zwei wichtige Punkte liegen lassen, obwohl die Gastgeber nach gut einer Stunde bereits komfortabel führten. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung brachte Nils Bröder Straberg per Handelfmeter in Führung (54.), ehe derselbe Spieler nur wenige Minuten später nachlegte und auf 2:0 erhöhte (62.).
Die Gäste, die im Tabellenkeller dringend Zähler benötigen, gaben sich jedoch nicht auf und fanden durch Moritz Gabriel zurück in die Partie. Zunächst verkürzte der Offensivspieler in der 72. Minute, wodurch die Begegnung wieder offen wurde, ehe Gabriel kurz vor Schluss auch noch den Ausgleich erzielte (88.). Während Straberg damit den Sprung ins gesicherte Mittelfeld verpasst, verschafft sich Grimlinghausen/Norf zumindest etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt und verhindert, dass der Rückstand auf die Konkurrenz weiter anwächst.
28. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 17.05.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - TuS Reuschenberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DJK Novesia Neuss
So., 17.05.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Glehn
So., 17.05.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Rosellen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SG Orken-Noithausen
So., 17.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Straberg
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn
So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven
So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst
30. Spieltag
So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss
