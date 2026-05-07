 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

SG rettet Punkt: Gabriel kontert Bröder-Doppelpack in Straberg

Der FC Straberg verpasst in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss trotz einer Zwei-Tore-Führung den Heimsieg gegen die SG Grimlinghausen/Norf, die sich dank eines späten Treffers von Moritz Gabriel einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller sichert.

von André Nückel · Heute, 23:15 Uhr · 0 Leser
Doppelpack zum Punktgewinn: Moritz Gabriel.
Doppelpack zum Punktgewinn: Moritz Gabriel. – Foto: PS

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Spieltag 27 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Die SG Grimlinghausen/Norf kann beim FC Straberg vorlegen, Germania Grefrath am Sonntag aus eigener Kraft aufsteigen. Der Tabellenführer gastiert zum Topspiel beim BV Wevelinghoven.

>>> FuPa Grevenbroich-Neuss auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

>>> Das ist die Transferliste der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Heute, 19:30 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
2
2

Der FC Straberg hat im Heimspiel gegen die SG Grimlinghausen / Norf zwei wichtige Punkte liegen lassen, obwohl die Gastgeber nach gut einer Stunde bereits komfortabel führten. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung brachte Nils Bröder Straberg per Handelfmeter in Führung (54.), ehe derselbe Spieler nur wenige Minuten später nachlegte und auf 2:0 erhöhte (62.).

Die Gäste, die im Tabellenkeller dringend Zähler benötigen, gaben sich jedoch nicht auf und fanden durch Moritz Gabriel zurück in die Partie. Zunächst verkürzte der Offensivspieler in der 72. Minute, wodurch die Begegnung wieder offen wurde, ehe Gabriel kurz vor Schluss auch noch den Ausgleich erzielte (88.). Während Straberg damit den Sprung ins gesicherte Mittelfeld verpasst, verschafft sich Grimlinghausen/Norf zumindest etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt und verhindert, dass der Rückstand auf die Konkurrenz weiter anwächst.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:00live
Spieltext SV Rosellen - VfR Büttgen

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:30
Spieltext SV Glehn - Weissenberg II

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
15:30live
Spieltext Wevelinghov. - Ge. Grefrath

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
15:30
Spieltext DJK Novesia - TuS Grevenb.

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
15:15
Spieltext Reuschenberg - Delhoven

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
15:30
Spieltext SG Orken - FSV Vatan

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 17.05.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - TuS Reuschenberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DJK Novesia Neuss
So., 17.05.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Glehn
So., 17.05.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Rosellen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SG Orken-Noithausen
So., 17.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Straberg

29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn
So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven
So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst

30. Spieltag
So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein