SG Ra/Ma: Die Dauerlösung für die Coachingzone 2026/27

Maximilian Berg und Dominik Knopp (r.) coachen künftig die SG Ra/Ma. – Foto: Timo Babic, Konstantin Stubben

Beim Gruppenligisten SG Rauenthal/Martinsthal greift seit dem Abschied von Trainer Matthias Güldener im Oktober 2025 in der Coachingzone die interne Lösung mit dem Sportlichen Leiter Daniel Schadel und Matthias Kaiser. Jetzt ist klar, wie es 2026/27 bei der Besetzung des Trainerparts weitergeht.

Güldener hatte die Rheingauer 2024 als souveräner Kreisoberliga-Meister mit starker 81-Punkte-Bilanz in die Gruppenliga gehievt. Ehe sich die Wege im Oktober 2025 trennten. Seinerzeit war klar, dass es bei der Nachfolgeregelung keinen Schnellschuss geben wird. Letztlich wurde die Entscheidung getroffen, dass Schadel und Kaiser beim derzeitigen Viertletzten, der am Sonntag (15.30 Uhr) bei Türk Kelsterbach gastiert, bis zum Saisonende im Amt bleiben.

Um das Team im Finish möglichst noch auf einen sicheren Platz zu führen. Durch die Ankündigung des FC Dorndorf, freiwillig in eine tiefere Klasse abzusteigen, könnten die Rettungs-Aktien steigen. Davon abgesehen ist Ra/Ma für die Zukunft gewappnet

Im Sommer übernimmt mit Dominik Knopp und dem spielenden Trainer Max Berg ein Duo aus den eigenen Reihen die Verantwortung. „Diese Entscheidung ist das Ergebnis eines intensiven und sorgfältigen Prozesses, getragen von dem Anspruch, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Beide stehen für die Werte unseres Vereins. Dominik Knopp bringt fachliche Stärke und ein feines Gespür für die Entwicklung von Spielern mit. Max Berg ergänzt dies als spielender Trainer durch seine Nähe zur Mannschaft. Gemeinsam bilden sie ein Trainerteam, das sportliche Kompetenz und echte Verbundenheit vereint“, erläutert Daniel Schadel.

Nachhaltiger Erfolg entsteht "aus eigener Identität"

Externer Coach oder interne Lösung? Die Verantwortlichen entschieden sich für Letzteres. Auch mit Blick auf die grundlegende Ausrichtung. Daniel Schadel: „Wir sind überzeugt, dass nachhaltiger Erfolg aus der eigenen Identität heraus entsteht. Deshalb bleibt die Förderung junger Talente ein Kern unseres Handelns. Mit dem Ziel, Spieler nicht nur sportlich, sondern auch persönlich weiterzubringen. Grundlage dafür ist eine starke Gemeinschaft, die trägt und Orientierung gibt.“

Ein besonderer Rahmen ist dabei das 100-jährige Vereinsjubiläum des 1926 gegründeten SV Rauenthal. Dieses Jubiläum stehe für Geschichte, Zusammenhalt und viele prägende Momente. „Es erinnert uns daran, Verantwortung zu übernehmen: für das, was gewachsen ist, und für das, was noch entstehen soll. Mit Dominik Knopp und Max Berg haben wir zwei Persönlichkeiten gefunden, die genau dafür stehen“, bekräftigt der Sportliche Leiter und derzeitige Interimscoach.

Gleichzeitig endet mit der kommenden Saison die Tätigkeit von Matthias „Matze“ Kaiser an der Seitenlinie. „Für seinen langjährigen Einsatz, seine Verlässlichkeit und seine tiefe Verbundenheit zur SG RaMa sagen wir von Herzen Danke. Matze hat den Verein geprägt und wichtige Impulse gesetzt. Umso mehr freut es uns, dass er der SG RaMa auch weiterhin eng verbunden bleibt und sich künftig auf andere Weise einbringen wird. Sein Herz schlägt für die RaMa – und das Herz der RaMa schlägt auch für ihn“, streicht Daniel Schadel heraus. Als RaMa-Familie noch enger zusammenzurücken, gemeinsam die nächsten Schritte gehen, „geschlossen, engagiert und mit dem festen Vertrauen in unseren Weg“, das ist der Ansatz für Gegenwart und nahe Zukunft.