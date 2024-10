SG Pemfling/Katzbach reist nach Furth i.W.!

(clt): Die SG Pemfling/Katzbach reist bereits am heutigen Samstag zum FC Furth i.Wald. Dort werden die Trauben für die SG Pemfling/Katzbach sicher hoch hängen, gehört doch der Gastgeber zu den Meisterschaftsfavoriten der aktuellen Kreisligasaison. Trotz langer Verletztenliste haben sich die Koszora-Schützlinge zuletzt im Heimspiel gegen Untertraubenbach gut geschlagen und sind mit einem torlosen Unentschieden aus der Partie gegangen. Die Verletztenliste bei der SG Pemfling/Katzbach wird nur wenig und langsam kürzer, so dass man auch in Furth i.W. nur der Underdog sein wird und nur überraschen kann. Mit einer engagierten Leistung wollen die Koszora-Schützlinge bei den Drachenstädtern trotzdem nichts unversucht lassen, vielleicht springt ja am Ende was Zählbares raus. Wichtig wird sein, dass die Gästeabwehr wieder kompakt steht und möglichst wenig zulässt. Wenn es dann noch gelingt, in der Offensive, was die große Baustelle bei der SG Pemfling/Katzbach ist, mehr Druck und Effektivität zu zeigen, dann ist vielleicht ein Auswärtspünktchen drin. Ein Unentschieden in Furth i.W. wäre für die SG Pemfling/Katzbach schon ein Erfolg. Bei den Drachenstädtern sind vor allem Augustin und Niedermeyer sehr torgefährlich. Das Spiel der Ersten beginnt bereits am heutigen Samstag um 15.00 Uhr in Furth i.W., Treffpunkt der Spieler ist um 13.45 Uhr am Sportplatz in Furth i.W..