SG Pemfling/Katzbach mit zwei Unentschieden im Derby gegen U‘bach

Zum Beginn der Rückrunde empfing die SG Pemfling-Katzbach den FC Untertraubenbach.

Das Spiel der Reservemannschaften wurde um 13:30 Uhr angepfiffen. Die Gäste kamen besser in die Partie und erhielten nach 3 Minuten einen Elfmeter, welchen Manuel Hoffmann zum 0:1 im Tor unterbrachte. Im Anschluss an den frühen Gegentreffer erholten sich die Gastgeber und hatten das Spielgeschehen nun im Griff. Trotz einiger aussichtsreichen Tormöglichkeiten dauerte es bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit, ehe Pascal Gutbrod das mehr als verdiente 1:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild wie im ersten Spielabschnitt. Die SG Pemfling-Katzbach II war das dominantere Team, konnten sich aber nicht mehr so viele Torchancen wie in Halbzeit eins erarbeiten. Das Spiel endete somit mit einem 1:1 Unentschieden, mit dem die Gastgeber nicht zufrieden sein können.

Das Spiel der ersten Mannschaft wurde um 15:15 Uhr angepfiffen. Nach dem 0:6 am letzten Wochenende wollte die SG Pemfling-Katzbach nun im Derby gegen Untertraubenbach eine Reaktion zeigen. Die Gäste aus Untertraubenbach waren nach 8 Minuten bereits im Glück, als Dominik Holzfurtner nur den Pfosten traf. Die erste Halbzeit war von souveränen Abwehrleistungen geprägt, sodass es zu keinen weiteren gefährlichen Torchancen kam. In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern ebenfalls eine ereignisarme Leistung beider Mannschaften. Die beste Chance für die Gastgeber war ein Pfostenschuss von Wagner Sebastian, der aus 35 Meter einfach abzog. Defensiv lies die SG Pemfling-Katzbach sehr wenig zu, sodass der Toptorjäger der Kreisliga Ost, Dendorfer Markus, nur selten gefährlich vor das Tor der Gastgeber kam. Nach 80 Minuten entschärfte Moro Raphael die einzige Offensivchance der Gäste, als er einen abgefälschten Schuss von der Linie kratzte. Das Spiel endete mit einer torlosen Punkteteilung.

Die SG Pemfling-Katzbach steht somit weiterhin auf Platz 13 und muss nächsten Samstag zum Auswärtsspiel nach Furth.

Das Spiel der Reservemannschaften beginnt um 13:15 Uhr, das Spiel der ersten Mannschaft um 15:00 Uhr.