SG Oberes Almetal 23 verbucht knappen Erfolg gegen SJC Hövelriege

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 16.30 Uhr

Austragungsort: Büren

Wettbewerb: Kreisliga A Paderborn

Spieltag: 6

Spielbericht: SG Oberes Almetal 23 gegen SJC Hövelriege 2:1 (1:1)

Büren. Ein aufregendes Kopf-an-Kopf-Rennen bietet sich dem Publikum auf dem Bürener Sportplatz Weiberg am Sonntag.

Bereits kurz nach Beginn der ersten Spielzeit erzielt Jonas Jungmann den ersten Treffer und bringt die Gäste ins Schwitzen (8). Doch die Hövelhofer geben sich so leicht nicht geschlagen: In Minute 38 fällt das Gegentor via Strafstoß durch Marlon Göke.

In der zweiten Halbzeit versuchen die Bürener durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Sebastian Klein kommt rein für Jan Kordes und David Kemper für Marcel Finke. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen soll.

Fast unmittelbar nach dem Seitenwechsel fällt dann schon der letzte Treffer: In Minute 55 befördert Sebastian Klein den Ball mit Erfolg ins gegnerische Tor und sichert den Siegtreffer für das Team aus Oberes Almetal. Platz vier gehört ihnen.

Die Aufstellungen: SG Oberes Almetal 23 - SJC Hövelriege

SG Oberes Almetal 23: Jan Kordes (7), Julian Ramme (27), Lukas Bunse (9), Pascal Pohl (44), Hendrik Frank Lorenz (11), Jonas Jungmann (22), Frederik Arens (13), Marcel Finke (4), Alexander Finke (8), Max Kulke (10), Jan Rudolphi (5)

SJC Hövelriege: Arian Elshani (14), Marek Kronshage (18), Andreas Dujunov (6), Artjom Unruh (4), Nikolai Brummelte (3), Dennis Binnenböse (19), Leon Eisenblätter (16), Arthur Johannes Bretschneider (10), Mirko Ibrügger (1), Henrik Brummelte (12), Marlon Göke (7)

Schiedsrichter: Udo Henkenius (Marsberg)

Assistent: Axel Brummelte

Assistent: Nicolai Bunse



Themenseite: Kreisliga A Paderborn

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.