SG Obere Lahn: Der Goalgetter ist nun auch Cheftrainer

Eckelshausen/Kombach.Erlösung! Oliver Weidner hat Aufsteiger SG Obere Lahn am vergangenen Sonntag auf dem Hartplatz in Mornshausen/D. mit zwei Toren zum ersten Sieg in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf geschossen. Was die Spielgemeinschaft des SV Eckelshausen und des FC Kombach nicht an die große Glocke gehängt hat: Der Goalgetter hat dies auch als verantwortlicher Spielertrainer getan, denn B-Liga-Meistercoach Dirk Niedernhöfer hatte bereits zwei Wochen zuvor nach der 1:3-Niederlage in Wallau den Dienst quittiert.