SG Neukirchen/Elisabethszell: Änderungen auf der Trainerposition Coach Denis Abb verabschiedet sich nach drei Jahren +++ Torjäger Felix Hornberger und Tobias Fuchs, der von der SpVgg Mariaposching kommt, ab sofort gleichberechtigtes Spielertrainer-Duo +++ Armin Liebl und Bodo Schustok neu im Funktionsteam dabei von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Lukas Schedlbauer (Sportliche Leitung ASV Elisabethszell), Felix Hornberger (Spielertrainer), Tobias Fuchs (Spielertrainer), Bodo Schustok (Torwarttrainer), Armin Liebl (Unterstützung Reserve), Simon Zißler (Sportliche Leitung SV Neukirchen). – Foto: Verein

Der SV Neukirchen und der ASV Elisabethszell gehen seit einem Jahr als SG Neukirchen/Elisabethszell an den Start. In der Premierensaison in der A-Klasse Viechtach lieferte sich die Spielgemeinschaft einen hochspannenden Titel-Dreikampf bis zum letzten Spieltag mit der DJK Rattenberg und dem TSV Bodenmais. Letztlich blieb der SG nur "Blech", in diesem Fall der undankbare dritte Platz. Nichtsdestotrotz blicken die Verantwortlichen zufrieden auf ein Jahr gemeinsame Sache. Einschneidende personelle Veränderungen wird es aber hinsichtlich der kommenden Saison geben.

Coach Denis Abb verabschiedet sich nach drei Jahren. "Mit Denis Abb verliert der Verein einen Trainer, der in sportlicher, fachlicher und menschlicher Hinsicht große Anerkennung genossen hat. Aufgrund beruflicher Veränderungen sowie des damit verbundenen Zeitaufwands, nicht zuletzt weil sein Sohn auch höherklassig im Jugendbereich in Deggendorf Fußball spielt, wurde die Zusammenarbeit nach der Saison einvernehmlich beendet. Für seinen Einsatz und sein Engagement bedankt sich der Verein ausdrücklich und wünscht ihm für seine zukünftigen Aufgaben viel Erfolg. Denis hinterlässt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine große Lücke – jeder Verein kann sich glücklich schätzen, einen Trainer seines Formats in den eigenen Reihen zu haben", würdigt Simon Zißler, Teammanager der SG, nicht nur die sportliche Verdienste von Abb.

Für Denis Abb ist nach drei Jahren Schluss in Neukirchen. – Foto: Stefan Ritzinger



Eine Nachfolgerlösung kann die Spielgemeinschaft auch schon präsentieren: Zum einen wird dem bisherigen spielenden Co-Trainer Felix Hornberger - mit 37 (!) Treffern Torschützenkönig der A-Klasse Viechtach - noch mehr Verantwortung übergeben. Der 29-Jährige steigt zum Spielertrainer auf. Ihm zur Seite stehen wird als gleichberechtigter Partner Tobias Fuchs, der nach sechs Jahren bei der SpVgg Mariaposching sein Amt niedergelegt hat und nun eine neue Herausforderung in Angriff nimmt. "Nach dem ersten Gespräch im Winter war ich im Grunde schon überzeugt. Das Konzept der SG mit den beiden Vereinen hört sich sehr gut an und ich sehe großes Potential im Kader. Außerdem kenne ich beide Vereine aus der Vergangenheit recht gut. Außerdem ist der Aufwand für mich überschaubar. Mein Sohn spielt in Degernbach in der G-Jugend, wo ich auch im Trainerteam dabei bin. Deshalb wollte ich nicht zusätzlich ewig lange rumfahren", lässt Fuchs wissen.

Tobias Fuchs war zuletzt sechs Jahre lang Spielertrainer bei der SpVgg Mariaposching. – Foto: Bernardo Picture