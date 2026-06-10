SG Neukirchen/Elisabethszell: Änderungen auf der Trainerposition

Der SV Neukirchen und der ASV Elisabethszell gehen seit einem Jahr als SG Neukirchen/Elisabethszell an den Start. In der Premierensaison in der A-Klasse Viechtach lieferte sich die Spielgemeinschaft einen hochspannenden Titel-Dreikampf bis zum letzten Spieltag mit der DJK Rattenberg und dem TSV Bodenmais. Letztlich blieb der SG nur "Blech", in diesem Fall der undankbare dritte Platz. Nichtsdestotrotz blicken die Verantwortlichen zufrieden auf ein Jahr gemeinsame Sache. Einschneidende personelle Veränderungen wird es aber hinsichtlich der kommenden Saison geben.
Coach Denis Abb verabschiedet sich nach drei Jahren. "Mit Denis Abb verliert der Verein einen Trainer, der in sportlicher, fachlicher und menschlicher Hinsicht große Anerkennung genossen hat. Aufgrund beruflicher Veränderungen sowie des damit verbundenen Zeitaufwands, nicht zuletzt weil sein Sohn auch höherklassig im Jugendbereich in Deggendorf Fußball spielt, wurde die Zusammenarbeit nach der Saison einvernehmlich beendet. Für seinen Einsatz und sein Engagement bedankt sich der Verein ausdrücklich und wünscht ihm für seine zukünftigen Aufgaben viel Erfolg. Denis hinterlässt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine große Lücke – jeder Verein kann sich glücklich schätzen, einen Trainer seines Formats in den eigenen Reihen zu haben", würdigt Simon Zißler, Teammanager der SG, nicht nur die sportliche Verdienste von Abb.
Eine Nachfolgerlösung kann die Spielgemeinschaft auch schon präsentieren: Zum einen wird dem bisherigen spielenden Co-Trainer Felix Hornberger - mit 37 (!) Treffern Torschützenkönig der A-Klasse Viechtach - noch mehr Verantwortung übergeben. Der 29-Jährige steigt zum Spielertrainer auf. Ihm zur Seite stehen wird als gleichberechtigter Partner Tobias Fuchs, der nach sechs Jahren bei der SpVgg Mariaposching sein Amt niedergelegt hat und nun eine neue Herausforderung in Angriff nimmt. "Nach dem ersten Gespräch im Winter war ich im Grunde schon überzeugt. Das Konzept der SG mit den beiden Vereinen hört sich sehr gut an und ich sehe großes Potential im Kader. Außerdem kenne ich beide Vereine aus der Vergangenheit recht gut. Außerdem ist der Aufwand für mich überschaubar. Mein Sohn spielt in Degernbach in der G-Jugend, wo ich auch im Trainerteam dabei bin. Deshalb wollte ich nicht zusätzlich ewig lange rumfahren", lässt Fuchs wissen.
"Von Tobi erwarten wir uns einen erfahrenen Routinier, der als Spielertrainer Felix Hornberger zur Seite steht. Er soll frische Ideen und neue Ansichten in unsere jungen Mannschaft mit einbringen", so Zißler, der auch zwei im Landkreis Straubing-Bogen äußert bekannte Fußballgesichter für ein Engagement begeistern konnte: "Im erweiterten Kreis wird das Team im Bereich der zweiten Mannschaft von SVN-Urgestein Armin "Jim" Liebl unterstützt, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Auf seine Expertise zurückgreifen zu können, das ist uns sehr wichtig. Neuer Torwarttrainer wird Bodo Schustok, der bereits von 2009 bis 2011 für den SVN im Kasten stand und den aktuellen Torhütern mit seiner Erfahrung und Akribie alles abverlangen wird. Mit neuem Personal soll natürlich auch eine Art Betriebsblindheit verhindert werden, die wir vermeiden möchten, weshalb auch Armin Liebl und Bodo Schustock die Mannschaft sicherlich mit weiterentwickeln können und werden", erläutert Simon Zißler abschließend.