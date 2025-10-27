Mariaposching: Spielertrainer Tobias Fuchs wird sich verabschieden

Die SpVgg Mariaposching wird sich zum Ende der Saison 2025/2026 von ihrem langjährigen Spielertrainer Tobias Fuchs verabschieden müssen. "Ich bin jetzt doch schon sechs Jahre im Amt und ich denke, dass nach so langer Zeit der Mannschaft eine neue Ansprache gut tun wird", begründet der 35- Jährige seine Entscheidung.
Tobias Fuchs hatte im Sommer 2019 das Traineramt in "Posching" in einer ganz heiklen Phase übernommen. Die "Heiwischer" mussten sportlich durch harte Jahre gehen. Nach dem Bezirksliga-Abstieg und dem folgenden Rückzug in die A-Klasse stand nur noch eine Rumpftruppe zur Verfügung. Unter der Leitung von Fuchs gelang der Mannschaft die zweimalige Teilnahme an der Aufstiegsrelegation, die 2024 mit dem Aufstieg in die Kreisklasse gekrönt werden konnte. Ein Meilenstein, der den Verein sportlich wie strukturell vorangebracht hat.
Auch nach dem Abstieg in der Vorsaison blieb Fuchs an Bord und weiterhin ein verlässlicher Motor der Mannschaft. Aktuell steht die SpVgg Mariaposching in der A-Klasse Deggendorf wieder in Schlagdistanz zum Aufstiegs-Relegationsplatz. Zum Saisonende wird sich das Kapitel SpVgg Mariaposching für Tobias Fuchs zumindest fürs Erste schließen. "Ich fühle mich noch topfit und will schon noch gerne zwei oder drei Jahre auf dem Platz stehen", so der C- Lizenzinhaber.
Der Verein lobt den scheidenden Coach in den höchsten Tönen: "Als Spielertrainer war Tobias stets ein Vorbild an Einsatz und Loyalität – auf und neben dem Platz. Es gelang ihm, die Mannschaft zu einer echten Einheit zu formen und dabei auch junge Spieler erfolgreich zu integrieren und weiterzuentwickeln. Seine ruhige, aber bestimmte Art und sein Gespür für das Team machten ihn zu einem geschätzten Führungsspieler und Trainer. Die SpVgg Mariaposching bedankt sich herzlich für seine herausragende Arbeit, seine Loyalität und seinen Einsatz für unseren Verein. Wir hoffen, ihn auch künftig immer wieder mal auf unserem Sportplatz begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Tobias für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg – sowohl sportlich als auch persönlich! Danke, Tobias!"
Auch Fuchs wird die Zeit in "Posching" in bester Erinnerung behalten: "Ich werde der SpVgg Mariaposching immer dankbar sein, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben und mir die Chance ermöglicht haben, mich als Trainer zu beweisen. Ich kann meinen Nachfolger nur beglückwünschen. Es ist ein richtig geiler Verein, die Mannschaft ist charakterlich einwandfrei und ich sehe noch Potential in der Mannschaft. Vor allem rücken die nächsten Jahre auch vielversprechende Talente auf."