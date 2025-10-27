Tobias Fuchs (am Ball) wird sich nach sechs Jahren von der SpVgg Mariaposching verabschieden. – Foto: Bernhard Enzesberger

Mariaposching: Spielertrainer Tobias Fuchs wird sich verabschieden Im kommenden Sommer wird er dann nach sechs Jahren sein Amt niederlegen

Die SpVgg Mariaposching wird sich zum Ende der Saison 2025/2026 von ihrem langjährigen Spielertrainer Tobias Fuchs verabschieden müssen. "Ich bin jetzt doch schon sechs Jahre im Amt und ich denke, dass nach so langer Zeit der Mannschaft eine neue Ansprache gut tun wird", begründet der 35- Jährige seine Entscheidung.

Tobias Fuchs hatte im Sommer 2019 das Traineramt in "Posching" in einer ganz heiklen Phase übernommen. Die "Heiwischer" mussten sportlich durch harte Jahre gehen. Nach dem Bezirksliga-Abstieg und dem folgenden Rückzug in die A-Klasse stand nur noch eine Rumpftruppe zur Verfügung. Unter der Leitung von Fuchs gelang der Mannschaft die zweimalige Teilnahme an der Aufstiegsrelegation, die 2024 mit dem Aufstieg in die Kreisklasse gekrönt werden konnte. Ein Meilenstein, der den Verein sportlich wie strukturell vorangebracht hat. Auch nach dem Abstieg in der Vorsaison blieb Fuchs an Bord und weiterhin ein verlässlicher Motor der Mannschaft. Aktuell steht die SpVgg Mariaposching in der A-Klasse Deggendorf wieder in Schlagdistanz zum Aufstiegs-Relegationsplatz. Zum Saisonende wird sich das Kapitel SpVgg Mariaposching für Tobias Fuchs zumindest fürs Erste schließen. "Ich fühle mich noch topfit und will schon noch gerne zwei oder drei Jahre auf dem Platz stehen", so der C- Lizenzinhaber.

Nach sportlich ganz schwierigen Jahren - Abstieg aus der Bezirksliga und Rückzug in die A-Klasse - sorgte Tobias Fuchs (li.) für Aufschwung und schaffte mit seiner Truppe den Aufstieg in die Kreisklasse. – Foto: Helmut Weiderer