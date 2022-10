SG Neffeltal ringt TuS Birgel nach frühem Rückstand nieder Nach zuletzt drei sieglosen Spielen meldet sich die SGN eindrucksvoll zurück

Die SG Neffeltal ließ sich vom frühen Gegentreffer nicht beirren und gewann letztlich klar gegen den TuS Germania Birgel mit 5:1 (2:1). Mit dem Sieg zieht Neffeltal damit auch an Birgel in der Tabelle der Kreisliga B, Staffel 3 vorbei.

Zum ersten Mal in dieser Saison führte die SGN zur Pause und das auch verdient. Vom Gegner kam offensiv viel zu wenig.

Folgerichtig ging das Heimteam dann auch in Führung: Nach einem Steilpass stürmte Flügelflitzer Luke Kerper gefährlich in den Strafraum und konnte nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jan Philip Cremer eiskalt zum 2:1 (37.)

Die Antwort von Neffeltal ließ nicht lange auf sich warten. Und auch hier war ein grober Schnitzer entscheidend. Der Torhüter des TuS, Pascal Bürky, ließ sich nach einem Freistoß vom anlaufenden Angreifer beeindrucken und klärte nur mittels eines Querschlägers. Dieser landete bei Fabian Smerda, auch er musste nur noch ins leere Tor abschließen. Beide Teams zeigten damit schon früh, weshalb sie sich in dieser Saison noch nicht in der besten Form befinden. In der Folge bemühte sich jedoch nur noch Neffeltal um die Führung. Birgel versuchte sich fast ausschließlich über– zumeist ungenaue– lange Bälle.

Bezeichnenderweise begannen die Teams auch die Partie besonders verhalten. Die Heimmannschaft der SGN dominierte den Ballbesitz, doch die "Grünen" zeigten sich anfangs noch sehr ängstlich im Spielaufbau. Obwohl der TuS sich tief fallen ließ, konnte Neffeltal nur wenig Kapital aus der Passivität des Gegners schlagen. Und so ergab sich die erste Großchance des Spiels durch einen groben Fehler: Innenverteidiger Thomas Flamm spielte einen zu kurzen Rückpass auf Torwart Jonas Erdmann, der den Ball darauf nur weggrätschen konnte. Der Ball trudelte zu Yannick Keßler, der an der Strafraumgrenze die Kugel mit einem überlegten Heber ins verwaiste Tor der Gastgeber unterbrachte (12.).

Neffeltal war über weite Strecken des Saisonauftaktes auf der Suche nach ihrer Form. Zuletzt hagelte es auch klare Niederlagen, wie in der vorigen Woche bei der 0:4-Niederlage bei Columbia Drove. Doch auch Birgel reiste ohne ein Erfolgserlebnis vom vergangenen Spieltag an. Mit einer 0:6-Niederlage bei Vossenack-Hürtgen wurden ihnen bereits klar ihre Grenzen aufgezeigt.

Der TuS nahm sich zur zweiten Halbzeit offensichtlich mehr vor und sorgte mit höherem Pressing für mehr Unordnung in der Hintermannschaft von Neffeltal. Doch dies zog auch ein gewisses Risiko mit sich. Schon früh in der zweiten Hälfte konterte so die SGN auf dem eigenen Platz den Gegner aus. Über wenige Stationen gelang der Ball zu Christian Bollig. Dessen abgefälschter Schuss erhöhte die Führung für Neffeltal (56.).

Keine Gegenwehr mehr von Birgel

Birgel ließ nach dem Treffer die Köpfe hängen, es fehlte der echte Glaube daran, das Spiel nochmal drehen zu können. Eher zeigte sich ein bekanntes Bild. Der Ball lief weiterhin fast ausschließlich über die SGN. Und die müden Auswärtsfahrer eröffneten immer mehr Räume in der Defensive. So konnte der unbedrängte Bollig eine scharfe Flanke in den Sechzehner schlagen, Stürmer Nabeel Ahmad Khan ließ den Ball über den Scheitel rutschen, ein Klasse-Tor (68.).

Es brachen nun alle Dämme bei den Gästen. Und die SG Neffeltal nutzte die Chance, ihre Tordifferenz auszubessern. Der kurz zuvor eingewechselte Gian-Luca Kolbe drehte seinem Gegenspieler mit zwei schnellen Haken Knoten in die Beine, sein darauffolgender Abschluss landete trocken im linken unteren Eck (74.).

Nach dem 5:1 wirkte es nicht, als würde eines der Teams nochmal viel investieren wollen, um weiter am Ergebnis zu schrauben. Das Spiel trudelte nur noch aus.

Ein immens wichtiger Sieg für die SGN, mit welchem sie nicht nur an ihrem heutigen Gegner in der Tabelle vorbeiziehen, sondern auch den vorherigen Negativtrend stoppen konnten. Das vielleicht neu gewonnene Selbstvertrauen können sie am kommenden Sonntag gegen Schwarz-Weiß Düren unter Beweis stellen. Spielbeginn ist um 15.00 Uhr.

Zeitgleich steht für die TuS Birgel ein kompliziertes Auswärtsspiel an. Gegen den FC Golzheim braucht es eine deutliche Leistungssteigerung.