SG Neffeltal lässt auch gegen den BSV Gey Punkte liegen Nach einer enttäuschenden Leistung darf sich die SGN sogar über den einen Punkt glücklich schätzen

In einer qualitativ wenig hochwertigen Partie trennten sich die SG Neffeltal und der BSV Gey mit 1:1. Der Außenseiter aus Gey ließ besonders in der ersten Hälfte Chancen liegen, um die Partie für sich zu entscheiden.

Gey verpasst frühe Führung

Zwar ging die SG Neffeltal als Favorit in die Partie, doch konnte wie schon in der vorigen Partie gegen Vossenack/Hürtgen, nicht die richtige Ordnung in ihr Spiel finden. Gey suchte fast ausschließlich die langen Bälle für ihr Offensivspiel und diese stellten die SGN vor wiederkehrende Probleme. Und genau so gelangten die Gäste schon früh vors Tor der Neffeltaler. Nach einer Flanke hatte Timo Lang zwar Zeit und Raum für den Führungstreffer, aber scheiterte nur am Pfosten (4.). Fast im Gegenzug konnten die Hausherren ihrerseits antworten. Erion Idrizi legte nach einer Einzelaktion schön zurück und Co-Spieletrainer Hendrik Fröhling feuerte einen platzierten Flachschuss von außerhalb des Strafraums ab - die frühe Führung für Neffeltal (6.).

Die SGN ließ sich mit dem Vorsprung im Rücken offensiv nicht viel mehr einfallen. Gey stand tief und der ungeordnete Spielaufbau der Hausherren fand dagegen nur selten Lösungen, während die Defensive auch nicht immer sattelfest stand. Ein eigener Eckball flog der SGN um die Ohren. Gey konterte über wenige Stationen und Jens Oelmann köpfte eine punktgenaue Flanke zum 1:1-Ausgleich (14.). Zwar stellte der BSV die rein qualitativ klar unterlegene Mannschaft auf den Platz, doch machten die Gäste das über großen Kampfgeist und taktisches Verständnis wieder wett. Und genau diese Attribute ließ die SGN, wie schon so oft in dieser Saison, vermissen.

Gey spielte weiterhin nach vorne. Und nach einem klaren Foulspiel von Simon Schönau, hatte Gey mittels eines Strafstoßes die Möglichkeit, die Begegnung zu drehen. Alexander Utechts Elfmeter prallte erst an den linken Pfosten und von da an Keeper Marcel Baaskes Kopf ins Toraus (24.). Nach der Anfangsphase konnten sich die Neffeltaler glücklich schätzen, nicht in Rückstand geraten zu sein. Und mit dem 1:1-Unentschieden ging es dann auch in die Pause.

Neffeltal kommt verbessert aus der Kabine

Nach dem Seitenwechsel spielte Neffeltal cleverer im Spielaufbau. Die zuvor wenig erfolgreichen Diagonalpässe wurden nun durch häufiges Kurzpassspiel im Mittelfeld ersetzt. Und die Gäste hatten damit auch mehr Probleme. Die SGN wurde gefährlicher nach vorne und kamen auch zu klaren Chancen durch Christian Bollig (57.) und Gian-Luca Kolbe (62.). Es verblieb jedoch ein schlichtweg gebrauchter Tag für die Gastgeber, die besonders ihre vielen Standards ungenutzt ließen.

Die Begegnung wurde in der Schlussphase besonders wild. Neffeltal wirkte frustriert ob des Spielstandes und warf mehr nach vorne. Die beste Chance bot sich dabei erneut Bollig, der mit seinen Kopfball an dem an diesem Tage gut aufgesetzten Keeper Dennis Harf scheiterte (84.).