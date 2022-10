Ausgleich in der Nachspielzeit: Neffeltal verspielt drei Punkte spät Erst in der zweiten Halbzeit konnte die SGN ihr Potenzial auf den Platz bringen. Der Ausgleich fiel letztlich unglücklich.

Vossenack/Hürtgen startet besser

Es war eine ausgeglichene Partie zu erwarten. Beide Teams mussten über die Saison schon ihre Höhen und Tiefen durchleben. Und auf dem mit Maulwurflöchern übersäten Rasenplatz glänzten beide Seiten wahrlich nicht mit berauschendem Kombinationsspiel. Die Hausherren aus der Eifel hatten anfangs zumeist den Ball, Neffeltal versuchte kompakt zu verteidigen. Doch dies gelang den Gästen überhaupt nicht. Immer wieder misslang die Zuordnung im Mittelfeld, weshalb Vossenack sich relativ problemlos durch die Defensivreihen der SGN spielte.

Die einzige Entlastung der Neffeltaler entstand durch Steilpässe auf den schnellen Etienne Adels. Schon direkt zu Beginn setzte dieser sich stark im direkten Duell mit seinem Gegenspieler durch, doch scheiterte aus spitzem Winkel an Keeper Benno Schneider (6.)

In der Folge wurde die Heimmannschaft gefährlicher, besonders weil Neffeltal ihre Defensivabstimmung immer noch nicht auf den Platz brachte. So kam Marco Kurth frei zum Abschluss, doch scheiterte an Marcel Baaske (15.). Es ging weiter mit der defensiven Löchrigkeit der Auswärtsfahrer. Ein einfacher Diagonalpass spielte Leonard Kreutz frei, der die Kugel zum Führungstreffer verwandelte (28.). Auch ohne spielerisch zu glänzen, ging Vossenack verdient mit der Führung in die Halbzeitpause.

Wie so häufig in dieser Spielzeit zeigte sich die SGN mit einem anderen Gesicht zur zweiten Halbzeit. Die Gäste liefen nun cleverer und überzeugter an, wobei vor allem die fußballerisch limitierte Abwehrreihe der Eifler immer wieder unter Probleme gesetzt wurde.

Neffeltal dreht das Spiel

So erkämpfte sich Markus Becker den Ball im Spielaufbau des Gegners. Becker trieb den Ball voran und setzte Christian Bollig in Szene, dessen Schuss von der Abwehr in letzter Not blockiert werden konnte. Neffeltal war jetzt am Drücker und spielte sich mehr Chancen heraus. Nach einem Freistoß stürmte Keeper Schneider etwas ungestüm aus seinem Strafraum und stieß dabei Thomas Flamm um, klare Sache: Strafstoß.