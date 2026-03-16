SG Nammering statt Hutthurm: Vorgezogenes Pecher-Trainerengagement Der 33-jährige Routinier wird nun bereits im Frühjahr als Spielertrainer der Spielgemeinschaft fungieren von Thomas Seidl · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Stefan Pecher (re.) greift früher als geplant bei der SG Nammering / Oberpolling an – Foto: Armin Würfl

Eigentlich wollte Stefan Pecher in der Frühjahrsrunde mithelfen, dass der SV Hutthurm in der Bezirksliga bleibt und seinem Heimatverein für drei Monate einen Freundschaftsdienst leisten. Doch daraus ist nichts geworden, weil der 33-jährige Angreifer sein ursprünglich erst ab der kommenden Saison geplantes Spielertrainer-Engagement bei der SG Nammering I / Oberpolling II schon im Februar gestartet hat.

"Kurzfristig hat sich die Situation ergeben, dass die SG-Verantwortlichen mit der Bitte an mich herangetreten sind, dass Traineramt sofort zu übernehmen. Diesem Wunsch bin ich nachgekommen und musste dem SV Hutthurm deshalb schweren Herzens wieder absagen", informiert Pecher, der einen Passantrag beim TSV Nammering unterschrieben hat und deshalb für das akut abstiegsbedrohte Oberpollinger Bezirksligateam keine Spieler-Option ist.







"Unser Trainer Christoph Berndl musste sich vor Kurzem einer zweiten Armoperation unterziehen, die eigentlich bereits im alten Jahr stattfinden hätte sollen. Der Termin hat sich leider verschoben und deshalb steht er uns in dieser Saison nicht mehr als Spieler zur Verfügung. Christoph hat daraufhin den Vorschlag gemacht, Stefan frühzeitig als gleichberechtigten Partner für ihn hinzuzuholen, ehe er dann im Sommer ohnehin wegen seines Hausbaus als Coach aufhört. Stefan konnte wir von diesem Vorschlag überzeugen und das hat uns natürlich sehr gefreut", informiert SG-Manager Daniel Obermeier.







Als Rangsiebter sind die Aufstiegschancen von Watzinger, Fischl, Dichtl und Kameraden aber sehr gering. Die SG-Truppe müsste schon einen Mega-Lauf bekommen, um nochmal einen Angriff Richtung Tabellenspitze starten zu können. "Die Möglichkeit ist nicht sonderlich groß, dennoch werden wir alles probieren und wollen zumindest noch den einen oder anderen Tabellenplatz gutmachen", verrät Daniel Obermeier.