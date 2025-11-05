Erst Hutthurm, dann SG Nammering: Pecher klärt seine Zukunft

"Christoph beginnt im Frühjahr mit dem Hausbau und hat uns frühzeitig darüber informiert, dass er deshalb als Trainer nicht über das Saisonende hinaus weitermachen wird. Er wird uns allerdings als Spieler erhalten bleiben und das freut uns wahnsinnig. Als Coach leistet er hervorragende Arbeit und wir haben ihm extrem viel zu verdanken", sagt Daniel Obermeier, der sportlicher Leiter des TSV Nammering ist. Mit Stefan Pecher konnte ein alter Bekannter als Berndl-Nachfolger gewonnen werden. Der Routinier trug schon zwischen 2013 und 2001 das Oberpollinger Trikot, mit dessen B-Team der TSV in einer Spielgemeinschaft spielt. "Stefan hat in dieser Zeit auch ein paar Spiele für das SG-Team bestritten und wir sind seit vielen Jahren gut befreundet. Wir waren schon im Sommer mit ihm in engen Kontakt, allerdings hat er sich dann für die sportliche Herausforderung beim TSV Waldkirchen entschieden. Als wir mitbekommen haben, dass er dort von seinen Aufgaben entbunden worden ist, haben wir uns umgehend zusammengehockt und wurden uns schnell einig. Wichtig war natürlich auch, dass er und sein künftiger Trainerpartner Manfred Weidinger auf einer Wellenlänge sind. Dass das der Fall ist, kristallisierte sich nach einem gemeinsamen Gespräch der beiden ebenfalls rasch heraus. Daher sind wir sehr glücklich und stolz darüber, einen Top-Fußballer und zwei überragenden Typen als Trainer für unseren TSV Nammering gewonnen zu haben", frohlockt Obermeier.







"Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, das hat mir imponiert. Ich kenne das Umfeld und bin überzeugt, dass wir sportlich etwas bewegen können. Wenn es in dieser Saison nicht mit dem Aufstieg in die Kreisklasse klappt, wollen wir es in der darauffolgenden Runde in Angriff nehmen", verrät der Mittelstürmer, der nach der Winterpause für den SV Hutthurm auflaufen wird: "Hutthurm ist mein Heimatverein. Ich möchte im Frühjahr mithelfen, dass die Bezirksliga gehalten werden kann und werde dafür alles geben."