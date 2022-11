SG Massen angelt sich Westfalens Toptorschützen vom Stadtrivalen In der Bezirksliga 8 spielt die SG Massen entgegen der eigenen Ansprüche überraschend gegen den Abstieg.

Trotzdem basteln die Verantwortlichen frühzeitig am Kader für die Spielzeit 2023/24 und präsentierten am Feiertag vier Neuzugänge. Vom Massener Ligakonkurrenten SSV Mühlhausen werden im kommenden Sommer David Bernsdorf (23), Justin Braun (28), Jona Deifuß (21) und Julian Salwik (25) an die Sonnenschule wechseln.