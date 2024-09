SG Hüffelsheim gewinnt das Spitzenspiel

SG-Trainer André Weingärtner hatte vor dem Spiel gewarnt, sieht Zweibrücken neben dem TuS Hohenecken und seiner Mannschaft als Topfavorit auf den Aufstieg an. Das, was sich vor mehr als 200 Zuschauern entwickelte, wurde dann auch ein Spitzenspiel, in dem Kleinigkeiten entschieden. Ausschlaggebend waren am Ende die bessere Athletik der SG-Akteure, deren Fähigkeit, das Tempo länger hochzuhalten, und in der Nachspielzeit auch das Glück. Da nämlich waren die Südwestpfälzer bei einer Eckballserie alles nach vorn, inklusive Torhüter Eric Höh. Und just dieser hatte tatsächlich mit der allerletzten Aktion den Ausgleich auf dem Schlappen. Sein Knaller aus zehn Metern fand aber nicht den Weg durch die riesige Anzahl von Spielern direkt vor ihm, prallte von einem Rücken ab.

Weingärtner atmete durch, sprach von einem „großen Kampfspiel, in dem sich zwei gute Teams nichts geschenkt haben.“ Nach einer Viertelstunde war die SG richtig angekommen, fand die Kontrolle, ließ wenig anbrennen und setzte spielerische Akzente. Nach einem Umschaltmoment über El-Haiwan und Tim Reidenbach hätte der komplett freistehende Cedric Lind schon Mitte des ersten Abschnitts die Führung besorgen müssen, ähnlich wie später El-Haiwan.

Nach der Gästeführung nahm die Intensität noch zu, ohne dass die Partie überhart wurde. Zweibrücken drückte jetzt mit langen Bällen und seiner Kopfballstärke, kam aber nur zu wenigen Halbchancen. „Zum Ende hin wurde es für uns zäh, weil wir das zweite Tor nicht gemacht haben“, so Weingärtner. Weil seine Truppe aber die Bälle gut wegspielte und Höhs Schuss eben nicht durchkam, war die Woche für die Hüffelsheimer perfekt.