SG Hohenstein will „Spaß am Fußball wiederfinden“

Hohenstein. Das hatten sich sportlich wahrscheinlich alle bei der SG Hohenstein etwas anders vorgestellt. Nach dem der TuS Breithardt und der SV Steckenroth die Kräfte gebündelt hatten, wollte es auf dem Platz in der ersten Saison nach dem Zusammenschluss nicht laufen. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft der neu formierten SG musste am Saisonende absteigen. Nun wollen die Hohensteiner in der A-Liga Rheingau-Taunus neu angreifen. „Den Spaß am Fußball wiederfinden und mehr Spiele gewinnen als verlieren“, so beschreibt Marc Schneider aus der sportlichen Leitung zurückhaltend die Ziele.