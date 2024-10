SG Haidmühle empfängt Herzogsreut - Haus i. W. gastiert in Karlsbach

Die A-Klasse Freyung startet am kommenden Wochenende in die Rückrunde. Der Tabellenführer SV Haus im Wald ist am Samstag zu Gast beim SV-DJK Karlsbach. Verfolger Hinterschmiding empfängt im Möselstadion den DJK SV St. Oswald. Den Spieltag eröffnen am Freitagabend die SG Haidmühle/Bischofsreut und der SC Herzogsreut. Diese und alle weiteren Spiele des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Die SG Haidmühle/Bischofsreut holte am vergangenen Spieltag wieder den ersten Zähler nach vier Spielen ohne Punktgewinn. Das 3:3-Unentschieden war der erste Punkt auf eigenem Rasen in der laufenden Saison. Nun folgt gleich das nächste Heimspiel gegen den SC Herzogsreut, der auswärtsstark ist. Zehn von 13 Punkten holte der SC bei Auswärtsspielen, so auch am letzten Spieltag beim TSV Grafenau II, als Herzogsreut mit 3:1 siegte. Hinspiel: 3:1-Sieg für die SG Haidmühle/Bischofsreut. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Perlesreut Perlesreut II SV Grainet Grainet II 15:00 PUSH

Die Hinrunde war für den SV Perlesreut II eine zum Vergessen. Ein Sieg, zehn Niederlagen und ein Torverhältnis von 9:44. Somit stellt der SV den schwächsten Angriff und die zweitschwächste Abwehr. Nur die SG Haidmühle hat mehr Gegentreffer kassiert als Perlesreut. Der SV Grainet spielte eine solide Hinrunde. Mit 19 Punkten steht der SVG II auf dem sechsten Platz und ist drei Punkte davon entfernt, die Punkteausbeute von der Saison 23/24 einzuholen. Hinspiel: 3:1-Sieg für den SV Grainet II. ---

Der Herbstmeister Haus im Wald startet gegen den SV-DJK Karlsbach in die Rückrunde. Mit einem Remis und einer Niederlage ließ der SV in der Hinrunde nur fünf Punkte liegen und liegt damit mit einem Punkt Vorsprung auf dem ersten Rang. Der SV-DJK Karlsbach musste am vergangenen Spieltag eine bittere Niederlage gegen den DJK SV St. Oswald hinnehmen. Mit einem Sieg hätte Karlsbach auf den dritten Platz springen können. Jetzt liegt die Mannschaft weiterhin auf Rang vier hinter dem TSV Ringelai. Hinspiel: 5:0-Sieg für den SV Haus i. Wald. ---

Die SG Preying/Tittling musste in den vergangenen fünf Spielen nur Niederlagen gegen den TSV Ringelai und den SV Haus im Wald hinnehmen. Die restlichen drei Partien gingen allesamt an die SG. Damit liegt die SG aktuell auf dem achten Rang. Der SV Kumreut steht auf Platz fünf in der Tabelle und ging, wie der kommende Gegner, aus den letzten fünf Spielen nur gegen Ringelai und Haus i. W. als Verlierer vom Platz. Anders als die SG spielte Kumreut aber noch einmal Unentschieden. Vor zwei Spieltagen trennte sich der SV und der SV Grainet II mit 1:1. Hinspiel: 2:1-Sieg für den SV Kumreut. ---