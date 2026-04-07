SG Griesbach: Mijatovic folgt auf Hoch - Huber bleibt spielender Co Beim A-Klassisten gibt es im Juni einen Wechsel auf der Kommandobrücke von PM · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Josip Mijatovic (zweiter von rechts) und Maxi Huber (zweiter von links) werden die SG Griesbach / Steinberg in der kommenden Saison anführen – Foto: Verein

Die Spielgemeinschaft Griesbach / Steinberg stellt mit der Verpflichtung von Josip Mijatovic als neuen Chefanweiser und der Verlängerung von Maxi Huber als Co-Spielertrainer die Weichen für die kommende Spielzeit.

Bereits vor Weihnachten suchte die sportliche Leitung das Gespräch mit Andreas Hoch, um die abgelaufene Herbstrunde zu resümieren. Relativ schnell kam man auf den gegenseitigen Konsens, das Engagement nicht über den Sommer hinaus verlängern zu wollen. "Wir sind Andi zutiefst dankbar für seinen Einsatz und Arbeit in den letzten zwei Jahren. Er hat uns in keiner einfachen sportlichen Situation übernommen und so war auch der Abstieg 2024/2025 leider nicht zu vermeiden. Er hat es dennoch geschafft, eine Vielzahl von jungen Spielern an die erste Mannschaft heranzuführen und seine Spielidee einzubringen. Leider ist jedes Traineramt endlich und so haben wir in einem gemeinsamen Gespräch entschieden, die Zusammenarbeit nicht zu verlängern. Wir wünschen Andi nur das Beste für seine persönliche Zukunft. In Griesbach wird er stets ein gern gesehener Gast sein", sagt Vorstand Mathias Hösl.





Die sportliche Leitung um Fabian Simeck und Michael Fischer zusammen mit Vorstand Hösl begaben sich anschließend umgehend auf die Suche nach einem adäquaten Ersatz und können nun mit der Verpflichtung von Josip Mijatovic Vollzug melden. "Von Beginn an verliefen die Gespräche mit Josip äußerst positiv. Sowohl menschlich als auch fachlich konnte er die Verantwortlichen schnell überzeugen, sodass man sich frühzeitig auf eine Zusammenarbeit verständigte", lassen die SG-Verantwortlichen wissen. Der neue Übungsleiter war zuvor zwei Jahre lang bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Landshut tätig, wo er als Spielertrainer fungierte und vor allem im Sturm zuhause war. In seinen besten Jahren kickte der Vollblut Stürmer unter anderem in der dritten Liga in Kroatien Deutschland. In seiner neuen Rolle wird Josip hauptsächlich als Linientrainer agieren.







Auch von Vereinsseite zeigt man sich sehr zufrieden mit der Verpflichtung. "Von Anfang an hat einfach alles gepasst. Wir sind froh, dass sich Josip für uns entschieden hat. Er ist ein Mensch, der den Fußball lebt. Gemeinsam mit Maxi wird das eine runde Sache“, meint Fabian Simeck. Sehr zur Freude der Spielgemeinschaft gab auch Maxi Huber seine Zusage für eine weitere Saison. Nicht nur seine fußballerische Klasse auf dem Platz, sondern auchdie Vermittlung seiner Ideen und Ansätze aus seiner höherklassigen Zeit als Spieler, helfen dem jungen Team enorm weiter. Aktuell befinden sich die erste Mannschaft nach wechselhaften Leistungen im Mittelfeld der A-Klasse Landau. Der Abstand zu den vorderen Plätzen dürfte wohl bereits zu groß sein, um nochmal in den Aufstiegskampf einzugreifen. Nichtsdestotrotz will die Truppe um Kapitän Dominik Weinmann eine erfolgreiche Rest-Rückrunde spielen. Spätestens zur neuen Saison will man dann wieder vollangreifen, auch im Hinblick auf das bevorstehende 100-jährige Gründungsfest 2027.