SG Gorspen-Vahlsen / Windheim setzt sich knapp durch gegen SV Eidinghausen-Werste II

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 24.10.2024 19.30 Uhr

Austragungsort: Petershagen

Wettbewerb: Kreisliga A Minden

Spieltag: 13

Spielbericht: SG Gorspen-Vahlsen / Windheim gegen SV Eidinghausen-Werste II 3:2 (2:2)

Petershagen. Das Spiel SG Gorspen-Vahlsen / Windheim - SV Eidinghausen-Werste II am Donnerstag nahm eine überraschende Wende: Nachdem Eidinghausen zwei Treffer versenken kann, dominiert Gorspen-Vahlsen / Windheim den Rest des Spiels und holt sich mit einem Treffer Vorsprung den Sieg. Schiedsrichter Andre Pulter (Minden) hat gut zu tun. Alles in Allem sieben Karten inklusive zwei Platzverweise verteilt der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Die Gäste lassen nichts anbrennen. Dank Justin Nino Herbert Richter liegt das Team bereits in Minute acht vorne. Das zweite Tor folgt direkt im Anschluss: Diesmal setzt George Moussa den Ball ins Netz. Gorspen-Vahlsen / Windheim ist zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendet sich das Blatt: Behar Hiseni startet zum Gegenangriff, schießt und trifft (35). Der Beginn eines wunderbaren Comebacks. Neun Minuten später legt das Team von Dirk Mayer nach und locht ein weiteres Mal ein (44). Es steht 2:2.

In der zweiten Halbzeit versuchen die Eidinghausener durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Auf der Gastseite springen Pa-Lamin Fatty für Denis Qosa und Elvedin Ziberi für Gianluca Lavanco ein. Die Bemühungen fruchten jedoch nicht.

Das letzte Tor der Partie fällt 23 Minuten nach Wiederanspiel: Entschlossen manövriert Hannes Baade den Ball mit Erfolg über die Linie und sichert den Siegtreffer für das Team aus Gorspen-Vahlsen / Windheim (68). Platz sechs gehört ihnen.

Tore fallen keine mehr. Die Gegner von der SG Gorspen-Vahlsen / Windheim beenden die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (90).

Die Aufstellungen: SG Gorspen-Vahlsen / Windheim - SV Eidinghausen-Werste II

SG Gorspen-Vahlsen / Windheim: Alan Beko (6), Nico Schild (11), Granit Hiseni (20), Tim Dorgeloh (8), Hannes Baade (7), Salim Seydo (13), Behar Hiseni (19), Max Rohlfing (12), Tjark Janko (2), Bujar Hiseni (31), Moritz Meyer (1)

SV Eidinghausen-Werste II: Riad Ajeti (7), Cihan Ergün (25), Bugra Akcay (29), Mohamad Saaid (6), Justin Nino Herbert Richter (19), Henry Kannenberg (22), George Moussa (18), Maximilian Appels (28), Gianluca Lavanco (13), Hisham Abdallah (9), Dietrich Holzer (21)

Schiedsrichter: Andre Pulter (Minden)

Assistent: Florian Wiegmann

Assistent: Endrit Gashi



