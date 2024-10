SG Germania und ihr Game-Changer

WIESBADEN. Bei den Fußballern der SG Germania läuft es in der Kreisoberliga Wiesbaden aktuell wie am Schnürchen. Seit sieben Spielen ist die offensivstarke Mannschaft um das Trainerduo Michel Badal und Edis Sikiric ungeschlagen, spielte nur einmal Remis. Der Gruppenliga-Absteiger arbeitete sich im Tableau bis auf Rang vier vor.

„Wir haben uns vor allem in der Defensive gefangen“, betont wiederum Anagnostakis. Von der Abteilung Attacke mit den vielen Torgaranten um Ivan Rebic (14 Tore) und Adnan Kizilgöz (11) ganz zu schweigen. Dass seine Mannschaft abgestiegen ist – nach in 72 (!) unbesiegten Spielen von der B-Klasse bis eben hinauf in die Gruppenliga – führt er auf die nach Abgängen zweier Innenverteidiger und einen nur 18 Mann umfassenden Kader zurück. „Nun haben wir aber 25 Mann.“ Natürlich wolle man wieder oben an die Gruppenliga anknüpfen und einen Aufstieg auch annehmen, betont er: „Wir nehmen den Kampf an.“