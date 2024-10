SG Fischach/Margertshausen II - SSV Bobingen 3:2 (2:0)

Fischach startete gut in die Partie und ging durch Treffer von Markus Schenzinger und Matze Dreßen mit 2:0 in Führung.

In der Folge verpasste es die Heimelf aber, nachzulegen und so verkürzte das Tabellenschlusslicht nach der Pause durch Deininger per Freistoß auf 1:2. Es entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancenwucher auf beiden Seiten. Als Markus Schenzinger in der Schlussphase auf 3:1 erhöhte, schien das Spiel gelaufen. Doch ein sehr fragwürdiger Elfmeter brachte die Gäste nochmals zurück. Am Ende hielt TSV-Keeper Alexander Lehner aber den verdienten Sieg fest. (Doms)