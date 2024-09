SG Finn/Bam ist der Partycrasher zum Vereinsjubiläum der SF Siegen

Zum 125-jährigen Vereinsjubiläum empfingen die Sportfreunde Siegen die SG Finnentrop/Bamenohl am 5. Spieltag der Oberliga Westfalen. Zahlreiche Aktionen rund um die Partie sorgten für eine herrliche Kulisse. In der Halbzeit hatten die Sportfreunde-Fans ein Feuerwerk organisiert. Die Mehrheit der Zuschauer ging jedoch enttäuscht nach Hause, da die Siegerländer trotz drückender Überlegenheit mit 0:1 gegen die Sauerländer verloren.

Erik Dier schoss in der 52. Spielminute das "Goldene Tor des Tages". Nach einer starken Aktion von Eren Albayrak, der sich gegen mehrere Siegener Verteidiger auf der linken Seite durchsetzte und aus kurzer Distanz zum Abschluss kam, konnte SFS-Keeper Andre Weis den Ball nur nach vorne abwehren. Dier stand am Fünfmeterraum genau richtig und staubte ab.

SG-Coach Jonas Ermes sagte gegenüber der Lokalpresse "Westfalenpost": "Wir wussten, dass wir hier alles reinwerfen müssen und Alex Taach einen Tag erwischen muss, an dem er zwei, drei Bälle hält, die er sonst vielleicht nicht halten würde. Ich bin unglaublich stolz darauf, wie sich die Jungs heute präsentiert haben. Das sollte uns Selbstvertrauen geben. Ich bin sehr froh darüber, dass sich die jungen Spieler so schnell in der Oberliga zurecht gefunden haben. Heute dürfen sie sich freuen, aber am Dienstag beim Training geht es wieder mit voller Konzentration in die Vorbereitung aufs nächste Spiel."

SFS-Trainer Thorsten Nehrbauer war in der Lokalpresse "Siegener Zeitung" entsprechend enttäuscht, aber ebenfalls stolz auf die Gesamtleistung: „Ich habe ein Spiel gesehen, dass man natürlich eigentlich nie verlieren darf. Wenn das am Ende des Tages 6:1 oder 8:1 ausgeht, kann man sich nicht beschweren. Großes Kompliment an den gegnerischen Torwart, der heute sicherlich einen absoluten Sahnetag hatte. Ich habe den Jungs gesagt, dass wir uns überhaupt nicht zu schämen brauchen. Wir haben alles gemacht, haben nur einen Schuss zugelassen in 90 Minuten und der war drin und wir haben eine Situation nach der anderen. Teilweise haben wir sogar selbst das Tor verhindert in einer Situation. Ich glaube, wir haben 15 Ecken und Freistöße, dominanter kannst du hier eigentlich gar nicht sein. Manchmal ist es einfach nur bitter und bei diesem wunderschönen Rahmen hat heute leider das Ergebnis nicht gepasst. Die Leistung der Jungs fand ich hervorragend, ich kann keinem etwas vorwerfen, wir haben einfach das Tor nicht gemacht. Ich glaube, wenn wir eins machen, bricht Finnentrop/Bamenohl hier auseinander.“