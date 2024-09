SG FA Herringhs./Eickum setzt sich durch gegen SPVG Hiddenhausen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Hiddenhausen

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 1

Spieltag: 5

Spielbericht: SPVG Hiddenhausen gegen SG FA Herringhs./Eickum 2:4 (1:1)

Hiddenhausen. Bereits kurz nach Spielbeginn landet Joel-Antonio Vilarino Carrozzo den ersten Treffer und bringt die Gäste in Führung (3). Der Ausgleich folgt noch vor dem Pausentee in Spielminute 36: Diesmal setzt Marcel Rinnelt die Kugel ins Netz. 1:1 gehen die Teams in die Pause.

Es ist eine Partie zum Mitfiebern. Treffer Nummer drei schießt Luca Steffen: Wieder Hiddenhausen (48), gefolgt von Joel-Antonio Vilarino Carrozzo (SG FA Herringhs./Eickum) Minute 58 und Max-Tillmann Beckhoff (SG FA Herringhs./Eickum) Minute 84. Es steht 3:2 für die SG FA Herringhs./Eickum.

Die Hiddenhauser wechseln in den letzten Minuten nochmal aus. Nico Becker wird eingesetzt für Marcel Heldt und Mahir Karak für Nico Becker. Die Bemühungen zahlen sich jedoch nicht aus.

Dem Herringhs./Eickumer Team eröffnet sich in der Nachspielzeit eine letzte Gelegenheit, den Gegnern noch einen zu verpassen. Tom Boldt kann in der vierten Minute der Nachspielzeit mit Erfolg abschließen. Die SG FA Herringhs./Eickum geht als triumphierender Sieger vom Spielfeld (94). Platz vier gehört ihnen. Die Hiddenhauser rutschen auf Platz acht ab.

Die Aufstellungen: SPVG Hiddenhausen - SG FA Herringhs./Eickum

SPVG Hiddenhausen: Thorben Rose (4), Radu Scoarta (9), Marcel Rinnelt (7), Luca Albrecht (20), Luca Steffen (3), Marc Andre Salle (21), Marcel Heldt (23), Daniel Sitter (15), Sinan Boga (17), Tim Viergutz (1), Dominic Buchholz (6)

SG FA Herringhs./Eickum: Max Krüger (11), Jonas Schröder (12), Tim Spilker (5), Tim Tramer (22), Tom Boldt (13), Max-Tillmann Beckhoff (10), Cedric Robin Schlüter (3), Joel-Antonio Vilarino Carrozzo (27), Yannick Greitschus (17), Marvin Hoffmeier (8), Luca Chapman (18)

Schiedsrichter: Patrick Jeroch (Bielefeld)

Assistent: Mesut Güzelel

Assistent: Fabian Rahrbach



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.