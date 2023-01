SG Elbetal: Nächster Halt, Kreisoberliga? SG peilt den Aufstieg in die Kreisoberliga an

Nach zwei Spitzenplatzierungen in den beiden aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 folgte ein sechster Platz für die SG Elbetal in der Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen. In der aktuellen Saison darf man nun erneut vom Aufstieg träumen.

Der Tabellenführer, der bei zwei mehr absolvierten Spielen einen Vorsprung von vier Punkten aufweisen kann, startet am 29. Januar wieder in die Vorbereitung. "Die Wintervorbereitung ist ja immer ein Thema bzgl. des Wetters, der Platzverhältnisse usw. Zum Glück können wir immer auf den Hartplatz ausweichen. Fünf Wochen Vorbereitung sollte uns genug Zeit geben um einiges zu trainieren und die erforderliche Fitness zu bekommen", so Trainer Sascha Cellarius, der auch einige Testspiele gegen Teams aus der Kreisoberliga geplant hat.

Cellarius: "Wir sind auf einem guten Weg"

Ein Problem der Vorrunde war, dass die SG kaum zwei Spiele in Folge mit der gleichen Aufstellung spielen konnte. "Wichtig ist hier gewesen das die Mannschaft verstanden hat was wir von ihnen wollen und erwarten. Gerade da hat sich gezeigt, dass jeder spielen will und auch die Leistung für das Team gebracht hat. Mann muss einfach sagen das wir auf einem guten Weg sind", lobt Cellarius seine Schützlinge.