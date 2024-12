Schon wieder im Netz: Ungläubige Gesichter der Eintracht-Spieler Felix Basting, Sebastian Baumann, Levi Mukamba und Malik Schäfer nach dem 0:3 in Waldalgesheim. Foto: Mario Luge

SG Eintracht: Auf Spitzenreiter folgt Schlusslicht Bad Kreuznach erwartet zum Jahresabschluss den TuS Rüssingen +++ Mit einem Sieg soll die Derby-Pleite aus den Köpfen Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest SG Eintracht Bad Kreuznach Rüssingen

BAD KREUZNACH. Dieses Ergebnis blieb nicht mit den schmutzigen Trikots in der Kabine zurück. Mit 0:6 war die SG Eintracht in Waldalgesheim unter die Räder gekommen. Nicht nur die höchste Niederlage seit fünf Jahren (2019 hieß es 2:8 in Dudenhofen) schmerzte, auch das Zustandekommen. Thorsten Effgen kann sich zudem an eine solche Klatsche als Trainer nicht erinnern. Dennoch: „Wir versuchen, das so schnell wie möglich abzuhaken und nach vorne zu blicken.“

Der Begriff „Totalausfall", den SGE-Kapitän Deniz Darcan für die Vorstellung seiner Mannschaft direkt nach Abpfiff gefunden hatte, traf es wohl kurz und knapp wie auch treffend. Hinten anfällig, vorne harmlos – so kann man in der Fußball-Verbandsliga keine Spiele gewinnen – schon gar nicht beim Spitzenreiter, aber möglicherweise auch nicht beim Schlusslicht. Und genau gegen den Tabellenletzten geht es am Samstag zum Jahresausklang 2024. Um 15.30 Uhr in Winzenheim gegen den TuS Rüssingen.

Auch die Rüssinger kamen am Wochenende beim 0:3 in Pirmasens unter die Räder, hatten in der Woche zuvor allerdings eben die Waldalgesheimer bei der knappen 1:2-Niederlage am Rande des Punktverlustes. Zu unterschätzen ist der Gast aus der Vorderpfalz, bei dem auch der Bad Kreuznacher Eray Öztürk gegen den Ball tritt, also keinesfalls. Schon gar nicht, wenn man als Bad Kreuznacher Mannschaft erst mal nur auf sich schauen sollte. Was macht den Blau-Weißen also Hoffnung? Erstmal sitzen die Trainer wieder auf der Bank. Thorsten Effgen („Meine erste Sperre als Coach“) war bekanntlich ein Spiel gesperrt und verfolgte die Pleite an der Waldstraße von der Tribüne; sein ebenfalls fürs Derby gesperrter Assistent Chris Diedrich humpelt aktuell an Krücken und war gar nicht erst nach Waldalgesheim gefahren.