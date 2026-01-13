SG Dornach / Roßbach II: Mehlsteibl geht - Vogel kommt

"Wir hatten uns bereits nach Ablauf der Hinrunde darauf verständigt, dass wir im kommenden Sommer die Zusammenarbeit beenden und der Mannschaft somit eine neue Ansprache geben möchte. In der Winterpause ergab sich für Thomas Mehlsteibl überraschend eine neue Aufgabe, worauf er auf uns zugekommen ist und um eine Freigabe gebeten hatte. Tommi hat vor allem dem FC Roßbach in den letzten drei Jahren durch schwierige Zeiten die Treue gehalten, wofür wir ihm sehr dankbar ist. Daher war es uns keine schwierige Entscheidung, ihm bei dieser Gelegenheit entgegenzukommen", lassen die Verantwortlichen des FC Roßbach wissen.







Thomas Mehlsteibl stand dreieinhalb Jahre in Diensten des FC Roßbach – Foto: Charly Becherer



















Mit Andre Vogel konnte für die nächste Saison ein erfahrener Mann verpflichtet werden, der als Aktiver Bezirksligaluft geschnuppert hat und beim VfR Niederhausen und den Plattlinger Kickers auch schon als spielender Chefanweiser fungierte. "Andre verfügt bereits über viel Erfahrung im Trainergeschäft als auch auf dem Platz. Zudem bringt er eine enorme fußballerische Qualität mit, was er in seinen vorherigen Stationen auch schon unter Beweis stellen konnte. Aufgrund dieser Mischung stellte er die absolute Wunschlösung dar. Ziel ist es, die doch noch sehr junge "Zweite“ weiterzuentwickeln, die in den nächsten Jahren - in einer großen Zahl - nachrückenden Jugendspieler bestmöglich zu integrieren und natürlich auch mit der vorhandenen Qualität, in der A-Klasse ein ordentliches Wort um die oberen Plätze mitzureden", heißt es in der Vereinsmitteilung.