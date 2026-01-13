 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
Andre Vogel (Mitte) trainiert kommende Saison die SG Dornach / Roßbach II
Andre Vogel (Mitte) trainiert kommende Saison die SG Dornach / Roßbach II – Foto: Verein

SG Dornach / Roßbach II: Mehlsteibl geht - Vogel kommt

Beim A-Klassenteam der Spielgemeinschaft hat sich im Winter der Trainer verabschiedet +++ Wolfgang Art und Maximilian Schmid übernehmen interimsweise, ehe dann ein neuer Mann kommt

Die zweite Mannschaft der vor einem halben Jahr ins Leben gerufenen SG Dornach / Roßbach wetteifert in der A-Klasse Landau um Punkte und Tore. Nach einer Herbstrunde mit Licht und Schatten belegt das Team den achten Rang. In der Winterpause ist es nun zu einem unerwarteten Trainerwechsel gekommen, denn Thomas Mehlsteibl nimmt eine neue Aufgabe in Angriff. Im Frühjahr übernehmen Wolfgang Art und Maximilian Schmid das Coaching, ehe dann mit Andre Vogel ein neuer Spielertrainer in der Verantwortung stehen wird, der aktuell noch den Ligakonkurrenten VfR Niederhausen anleitet.

"Wir hatten uns bereits nach Ablauf der Hinrunde darauf verständigt, dass wir im kommenden Sommer die Zusammenarbeit beenden und der Mannschaft somit eine neue Ansprache geben möchte. In der Winterpause ergab sich für Thomas Mehlsteibl überraschend eine neue Aufgabe, worauf er auf uns zugekommen ist und um eine Freigabe gebeten hatte. Tommi hat vor allem dem FC Roßbach in den letzten drei Jahren durch schwierige Zeiten die Treue gehalten, wofür wir ihm sehr dankbar ist. Daher war es uns keine schwierige Entscheidung, ihm bei dieser Gelegenheit entgegenzukommen", lassen die Verantwortlichen des FC Roßbach wissen.


Thomas Mehlsteibl stand dreieinhalb Jahre in Diensten des FC Roßbach
Thomas Mehlsteibl stand dreieinhalb Jahre in Diensten des FC Roßbach – Foto: Charly Becherer








Mit Andre Vogel konnte für die nächste Saison ein erfahrener Mann verpflichtet werden, der als Aktiver Bezirksligaluft geschnuppert hat und beim VfR Niederhausen und den Plattlinger Kickers auch schon als spielender Chefanweiser fungierte. "Andre verfügt bereits über viel Erfahrung im Trainergeschäft als auch auf dem Platz. Zudem bringt er eine enorme fußballerische Qualität mit, was er in seinen vorherigen Stationen auch schon unter Beweis stellen konnte. Aufgrund dieser Mischung stellte er die absolute Wunschlösung dar. Ziel ist es, die doch noch sehr junge "Zweite“ weiterzuentwickeln, die in den nächsten Jahren - in einer großen Zahl - nachrückenden Jugendspieler bestmöglich zu integrieren und natürlich auch mit der vorhandenen Qualität, in der A-Klasse ein ordentliches Wort um die oberen Plätze mitzureden", heißt es in der Vereinsmitteilung.
