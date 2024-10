SG Bockum-Hövel: Coach Mance suspendiert zwei Stammspieler

Nach elf Spielen unter Neu-Coach Jan Mance stehen erst sieben Punkte auf der Habenseite. Immerhin beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer lediglich drei Zähler, so dass die Lage keineswegs aussichtslos ist. Gegenüber der Hammer Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger" gab Mance nun bekannt, dass er zwei Stammspieler dauerhaft suspendiert hat. Die 20-jährigen Miran Pehlivan sowie Lukas Cofalik werden nicht mehr am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen.

Beide wurden in allen elf Ligaspielen eingesetzt. Pehlivan, im Sommer vom Delbrücker SC gekommen, stand sogar immer in der Startelf. Cofalik, zuvor TuS Hiltrup, spielt seit Anfang des Jahres für die SG. Schon am Ende der vergangene Saison war Cofalik vom damaligen Coach Robert Mainka suspendiert worden. Im Sommer hatte man sich wieder angenähert, so dass es zur Weiterbeschäftigung kam, die nun wohl endgültig endet.

„Wir brauchen eine Sache, und das ist Ruhe. Die hat es in den vergangenen Wochen nicht gegeben, denn es gab intern immer wieder ein paar Themen, wo wir uns nicht zu 100 Prozent auf Fußball konzentriert haben. In der aktuellen Situation müssen sich die Spieler aber gegenseitig aufeinander verlassen können und über eine geschlossene Mannschaftsleistung kommen", erklärt Mance.