SG Bexbach: Verdienter Auswärtssieg in Ommersheim

In einer vorgezogenen Begegnung des 9. Spieltages in der Bezirksliga Ost kam die SG Bexbach am Freitagabend in Ommersheim gegen die SG Ommersheim/Erfweiler-Ehlingen zu einem verdienten 3:0 (1:0) Erfolg. Von Beginn an entwickelte sich eine interessante Partie auf gutem spielerischen Niveau. Beide Mannschaften versteckten sich nicht und suchten ihr Heil in der Offensive.

Bereits nach 3 Spielminuten hatten die Gäste nach einer gelungenen Kombination die erste Doppelchance. Zunächst scheiterte Jens Albrecht am gegnerischen Torwart; der Nachschuss von Marcel Preßer wurde abgewehrt.