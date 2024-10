SG Bexbach schlägt Bildstock II im Spitzenspiel mit 3:2 (2:1)

Beim Schlusspfiff war der Jubel im Lager der SG Bexbach groß. In einer spannenden und bis zum Ende umkämpften Partie von hohem Unterhaltungswert gewann die SG das Spitzenspiel der Bezirksliga Ost gegen den SV Hellas Bildstock II mit 3:2 (2:1). Dabei hätten die Gastgeber den „Sack“ schon früher zumachen können, doch beste Möglichkeiten (darunter ein verschossener Strafstoß) konnten leider nicht verwertet werden. So musste bis zum Abpfiff (90+ 5) gezittert werden.

Beim Gastgeber fehlten einige Stammkräfte und auch Trainer und Torjäger Jens Albrecht stand nicht zur Verfügung, sodass Co.-Trainer Marc Fischer auf der Bank saß und Joel Janes das Tor hütete. Um es vorwegzunehmen: Alle eingesetzten Akteure machten ihre Sache sehr gut.

Die Mannschaft war von Beginn an hellwach und voll bei der Sache. Sie zeigte die richtige Körpersprache und war gegenüber dem schwachen Auftritt in der 1. Halbzeit beim Derby in Kleinottweiler nicht wiederzuerkennen. Das Team um Kapitän Moritz Weiland stand gut gestaffelt, war sehr präsent und hatte im Angriff mit Sebastian „Buddy“ Stein, der von Beginn an spielte, ein belebendes Element.