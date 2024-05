SG Bexbach: „Gebrauchter Tag“ für die Spielgemeinschaft

So., 28.04.2024, 15:00 Uhr

Hierbei überraschte vor allem die Art und Weise, wie die Mannschaft unterging. Die Truppe hatte kein Selbstvertrauen, spielte ideenlos und machte viele Fehler im Defensivbereich. Alle 3 Gegentreffer in Halbzeit 1 fielen nach dem gleichen Muster: nach Ecken von rechts fehlte die genaue Zuordnung bzw. es wurde schlecht verteidigt. Zwar konnten Pascal Buser nach Vorarbeit von Mathias Kiefer und Nicki Schneider zum 1:1 ausgleichen und Moritz Weiland noch vor der Pause auf 2:3 verkürzen, doch nach dem Wechsel brachen alle Dämme.

Nach Spielende waren sich alle im Lager der Einheimischen einig: das war heute ein „gebrauchter Tag“, ein Tag zum Vergessen für die Spielgemeinschaft. Hatte zuvor die 2. Mannschaft der SG gegen SV Wolfersheim schon 2:5 verloren, so gab es in der Partie der BL Ost gegen den SV Bliesmengen-Bolchen II eine deutliche 2:7 (2:3) Schlappe.

4 Gegentreffer in den zweiten 45 Minuten besiegelten die höchste Saison-Niederlage. Fazit: Es liegt nun an dem Trainerteam zu analysieren, woran es gelegen hat und warum die Mannschaft keine Mittel fand, sich entsprechend dagegen zu wehren.

Dann heißt es, den Schalter umzulegen und den Blick nach vorne zu richten, denn am kommenden Sonntag, 05.05.2024 steigt das nächste Stadtderby in dieser Saison bei den „Malzochsen“. Hier wird sich die SG Bexbach sicherlich mit einer anderen Köpersprache präsentieren, gilt es doch, Revanche für die Heimniederlage in der Vorrunde zu nehmen. Anpfiff beim SV Niederbexbach ist um 15:00 Uhr.