SG Bergdörfer verabschiedet langjährige Spieler und Funktionäre

Die SG Bergdörfer hat zum Auftakt der neuen Saison mehrere langjährige Spieler und Weggefährten offiziell verabschiedet. Im Mittelpunkt stand dabei Kapitän Christoph Eckermann, der nach der Spielzeit 2024/25 seine aktive Laufbahn beendet hat. Eckermann trug seit 2012 das Trikot der SG und prägte über viele Jahre das Mannschaftsgefüge.

Mit Alexander und Christian Böning verließen zudem zwei Stammkräfte den Verein. Beide schlossen sich ihrem Heimatverein SC Eichsfeld an, für den sie bereits vor ihrem Wechsel zur SG Bergdörfer im Jahr 2017 aktiv waren. Auch abseits des Spielfelds gab es einen Abschied: Volker Eckermann, unter anderem zeitweise als Torwarttrainer tätig, beendete nach mehr als zehn Jahren seine Laufbahn als Schiedsrichter für die Sportgemeinschaft.

Darüber hinaus gab der Verein weitere Abgänge bekannt: Philipp Schöttler wechselte zum VfL Duderstadt, René Jung schloss sich dem TSV Nesselröden an, Daniel Rexhausen verließ die Region aus privaten Gründen, und Sabian Alushi wird künftig für keinen bekannten Verein auflaufen. Die SG Bergdörfer dankte allen Akteuren für ihren Einsatz und die gemeinsamen Jahre.