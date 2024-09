SG Auernheim / Wettelsheim II - SG Wassermungenau / Wernfels

Im SG Duell auf dem Wettelsheimer Sportplatz wollte die Heimelf unbedingt den ersten Dreier einfahren und ging entsprechend motiviert ins Spiel.



Gleich mit der ersten guten Aktion und dem ersten Abschluss erzielte dann auch Kapitän Andreas Brückel das 1:0 durch einen schönen Abschluss von der Strafraumkante. Anschließend passierte bis

zur Trinkpause wenig, es gab viel Leerlauf im Mittelfeld und wenige kleinere Chancen auf beiden Seiten die aber allesamt harmlos waren und verpufften.

Kurz vor der Trinkpause dann nochmals die Heim-SG, nach einer starken Aktion von Andreas

Renner konnte der Gästetorwart dessen Schuss gerade noch zur Ecke klären.

Auch nach der Trinkpause änderte sich erst mal wenig, das Geschehen spielte sich zumeist im

Mittelfeld ab und es gab kaum klare Torchancen auf beiden Seiten.

Die Gäste schienen in der Halbzeit dann die richtigen Worte gefunden zu haben, in den ersten Minuten des zweiten Abschnitts spielte nur noch die Gast-SG und drängte die Heimelf in die eigene Hälfte. Die erste gute Chance hatte trotzdem wieder die Heimelf, nach einer guten Hereingabe geriet der Abschluss aber zu harmlos. Die Drangphase der Gäste wurde schließlich in der 55. Minute belohnt, nach einem Foul von Julian

Wölfel knapp innerhalb des Strafraums gab es Elfmeter den Torjäger Kai Zenker souverän unter die Latte zum Ausgleich verwandelte.

Dieses Tor weckte auch die Heimelf wieder auf, mit der nächsten guten Aktion nach einem

Ballgewinn im Mittelfeld von Dominik Krois kam der Ball über Brückel zu Finn Boscher und

dieser konnte freistehend das 2:1 erzielen. Kurz darauf wieder eine gute Schusschance für die

Gäste, diese ging jedoch knapp links vorbei und anschließend erzielte erneut die Heimelf mit der nächsten Chance das 3:1 in der 67. Minute durch eine starke Einzelaktion wiederum von Kapitän Brückel. Die Gäste mussten nun aufmachen und kamen auch zu einigen guten Chancen, welche allerdings zumeist geblockt werden konnten oder vom guten Torwart Tom Gabsa entschärft wurden. Auf der Gegenseite ergaben sich entsprechend Räume für Konter, welche allerdings allesamt zu unsauber ausgespielt wurden und verpufften. In der 78. Minute erhielt dann Andreas Brückel nach einem Ballverlust und einem taktischen Foulspiel im Mittelfeld die Gelb-Rote Karte, nachdem er beim Torjubel zum 3:1 schon Gelb gesehen hatte.

Das Spiel wurde dann in den letzten Minuten zunehmend hitzig und die Gäste konnten Ihre

Überzahl durch Meckereien und ebenfalls einige gelbe Karten nicht konsequent nutzen, die letzte Schusschance lenkte Torhüter Gabsa über das Tor. Somit blieb es beim letztlich verdienten Sieg für die Heimelf welche