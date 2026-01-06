SFC Veritas verkündet Königstransfer

Ihr Fehler habt gesehen ? Schreiben Sie uns über Social Media ( Facebook und Instagram ) oder per Mail an berlin@fupa.net

Der Spandauer FC Veritas hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nachdem bekannt wird, dass der Aufstiegskandidat der Bezirksliga-Staffel 2 fünf Abgänge verkraften muss ( FuPa Berlin berichtet) , gibt es nun eine sehr gute Nachricht für die Spandauer: Mit Ramy Raychouni kommt ein Offensivexperte, der Erfahrung in höherklassigen Ligen vorweisen kann. Seine Stationen heissen Tennis Borussia Berlin, Hertha 06 und Türkspor Berlin. Zuletzt steht der Knipser von 2020 bis 2024 beim SC Gatow in der Landesliga auf dem Platz. Die Berliner Bilanz ist beeindruckend: In 229 Spielen erzielt der 31-Jährige 142 Treffer (FuPa)

