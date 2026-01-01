Abgangsbeben erschüttert Veritas im neuen Jahr, aber..

Vorstandsmitglied Mehmet Aydin vom Spandauer Fußball-Club Veritas bestätigt gegenüber FuPa Berlin fünf Abgänge, aber........
SFC-Veritas-Vorstandsmitglied Mehmet Aydin bestätigte am Neujahrstag gegenüber FuPa Berlin insgesamt fünf Abgänge. Can Wernicke, Salmir Ramadanov, Dzevat Dzeladin und Fatih Dzeladin schließen sich zur Rückrunde dem Bezirksligisten Sport Union (Staffel 1) an. Hassan Saleh wechselt in die gleiche Staffel (1) zu Spandau 06.
Aydin erklärte gegenüber FuPa Berlin:
„Natürlich sind wir verwundert – wir stecken mitten im Aufstiegskampf. Fakt ist aber auch: Sollten wir uns mit den aufnehmenden Vereinen nicht einigen, werden die Spieler eine sehr lange Pause haben.“
Gleichzeitig blickt der Verein nach vorne. Keiner im Verein hat nach dem Aufstieg damit gerechnet, dass es höher gehen könnte. „Positiv ist, dass wir bereits in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen stehen. Mit einem namentlich bekannten Spieler sind wir kurz vor einer Einigung, zudem gibt es einen weiteren Kandidaten. Aktuell ist Bewegung drin – wir sind sehr optimistisch.“
___________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!