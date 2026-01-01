Abgangsbeben erschüttert Veritas im neuen Jahr, aber..

SFC-Veritas-Vorstandsmitglied Mehmet Aydin bestätigte am Neujahrstag gegenüber FuPa Berlin insgesamt fünf Abgänge. Can Wernicke, Salmir Ramadanov, Dzevat Dzeladin und Fatih Dzeladin schließen sich zur Rückrunde dem Bezirksligisten Sport Union (Staffel 1) an. Hassan Saleh wechselt in die gleiche Staffel (1) zu Spandau 06.

Aydin erklärte gegenüber FuPa Berlin:

„Natürlich sind wir verwundert – wir stecken mitten im Aufstiegskampf. Fakt ist aber auch: Sollten wir uns mit den aufnehmenden Vereinen nicht einigen, werden die Spieler eine sehr lange Pause haben.“

Gleichzeitig blickt der Verein nach vorne. Keiner im Verein hat nach dem Aufstieg damit gerechnet, dass es höher gehen könnte. „Positiv ist, dass wir bereits in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen stehen. Mit einem namentlich bekannten Spieler sind wir kurz vor einer Einigung, zudem gibt es einen weiteren Kandidaten. Aktuell ist Bewegung drin – wir sind sehr optimistisch.“