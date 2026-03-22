SF Vorst verspielen gegen Glehn ein 3:1, Dennis Franica mit Viererpack

Mit Viererpack: Dennis Franica. – Foto: dg

An der Spitze der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss ist wieder Bewegung: SV Germania Grefrath kassierte beim VfR Büttgen die erste Niederlage der Saison, während DJK Novesia Neuss mit einem klaren Auswärtssieg beim SV Rosellen bis auf einen Punkt an Rang zwei heranrückte. Auch BV Wevelinghoven hielt Anschluss, während Sportfreunde Vorst gegen den SV Glehn eine Drei-Tore-Führung verspielte. Im Mittelpunkt außerdem: Dennis Franica, der viermal traf.

Der VfR Büttgen, der sich mit nun 39 Punkten auf Rang drei festsetzt, besiegte den bislang ungeschlagenen Tabellenführer SV Germania Grefrath mit 3:2. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für den Erfolg: Leonhard Eicker (18.) und Florian Alexandre Krings (32.) trafen zur frühen Führung, ehe Fabian Böse kurz vor der Pause auf 3:0 erhöhte (45.+2). Ein Spielverlauf, den der Primus schon ewig nicht erlebt hat.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Philipp Herten (54.), wenig später stellte Torjgäer Bozidar Mestrovic auf 3:2 (63.). In der Folge blieb Grefrath dran, doch Büttgen verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Trotz der Niederlage bleibt Grefrath mit 48 Punkten Tabellenführer, während Büttgen den Abstand zur Spitze verkürzt. Sollten die Sportfreunde Vorst den SV Glehn schlagen, hat Grefrath nur noch fünf Punkte Vorsprung.

Die Sportfreunde Vorst mussten sich im Verfolgerduell mit einem 3:3 gegen den SV Glehn begnügen, obwohl zwischenzeitlich vieles auf einen Heimsieg hindeutete. Sadi Abu Hamoud brachte Vorst in Führung (17.), ehe Kevin Geringer schnell ausglich (22.). Per Foulelfmeter stellte Sedat Yaldirak auf 2:1 (26.), dann erhöhte erneut Abu Hamoud kurz vor der Pause sogar auf 3:1 (42.). Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Glehn aber zurück: Dane Siewierski verkürzte zunächst in der 63. Minute und stellte in der 77. Minute auch den Endstand her. Für Vorst ist das Remis im Aufstiegsrennen ein Dämpfer, während Glehn den Abstand zur oberen Tabellenhälfte wahrt.

Der BV Wevelinghoven erledigte seine Aufgabe bei SVG Neuss-Weissenberg II souverän und gewann mit 5:2. Früh stellten Dominic Esche (25.) und Francesco Giorno (29.) die Weichen auf Auswärtssieg, ehe Alexander Kring per Foulelfmeter das 3:0 nachlegte (36.). Zwar verkürzte Mirko Boban noch vor dem Seitenwechsel auf 1:3, doch Sergio Garcia Ramon stellte kurz nach Wiederbeginn den alten Abstand wieder her (53.). Nachdem Giorno in der 71. Minute zum zweiten Mal getroffen hatte, fiel der zweite Treffer der Gastgeber durch Yasin Bilen nicht mehr entscheidend ins Gewicht. Wevelinghoven bleibt damit in Reichweite der Top drei, während Weissenberg II weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz steht.

Der FSV Vatan Neuss gewann gegen den TuS Grevenbroich mit 3:1 und verbesserte sich damit auf 15 Punkte. Aus den vorliegenden Spielangaben gehen allerdings weder Aufstellungen noch Torschützen hervor, obwohl das Ergebnis eindeutig übermittelt wurde. Fest steht damit nur, dass Vatan im direkten Duell mit einem Konkurrenten aus dem unteren Tabellenbereich einen wichtigen Heimsieg einfuhr, während der TuS bei 18 Punkten bleibt und den Abstand nach unten nicht vergrößern konnte.

Keine Tore, keine Entscheidung, aber immerhin ein Punkt für beide Teams: SG Grimlinghausen / Norf und FC SF Delhoven trennten sich 0:0. Für Grimlinghausen, das weiterhin im Tabellenkeller steckt, war es ein weiterer kleiner Schritt, ohne dass sich die Lage grundlegend verbessert hätte. Delhoven wiederum hielt den direkten Abstand auf die unteren Plätze, verpasste es aber, sich im Mittelfeld etwas klarer abzusetzen. In einer Partie ohne Treffer blieb damit vieles Stückwerk.

Ein ganz wichtiger Sieg gelang der SG Orken-Noithausen, die sich mit 4:1 gegen den TuS Reuschenberg durchsetzte und damit den Vorsprung auf die Gefahrenzone ausbaute. Mann des Nachmittags war Dennis Franica, der gleich viermal traf. Bereits in der 2. Minute brachte er die Gastgeber in Führung, doch Ziya Nurettin Altunay glich für Reuschenberg nach 20 Minuten aus. Nach der Pause übernahm Orken-Noithausen jedoch wieder die Kontrolle: Franica traf in der 50., 63. und 75. Minute und entschied die Partie damit praktisch im Alleingang. Reuschenberg bleibt nach der zwölften Niederlage tief im Tabellenkeller.

Mit dem 5:1 beim SV Rosellen setzte die DJK Novesia Neuss ein klares Zeichen im oberen Tabellendrittel. Schon in der Anfangsphase sorgten Silas Armah (13.) und Nico Deniz Syska (16.) für eine frühe Führung, die den Gästen Sicherheit gab. Nach dem Seitenwechsel bauten Sebastian Lohr (51.), erneut Armah (56.) und Nikolai Spelter (65.) das Ergebnis deutlich aus. Der späte Treffer von Ahlonko Cedric Kponton (77.) änderte daran nichts mehr. Novesia steht damit bei 40 Punkten und ist bis auf einen Zähler an die Sportfreunde Vorst herangerückt, während Rosellen im unteren Mittelfeld bleibt.

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SG Grimlinghausen / Norf

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FSV Vatan Neuss

So., 29.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Rosellen

So., 29.03.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - Sportfreunde Vorst

So., 29.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - VfR Büttgen

So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Straberg



22. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss - BV Wevelinghoven

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Straberg

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Reuschenberg

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Glehn

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Germania Grefrath 1926

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Grevenbroich

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - DJK Novesia Neuss

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