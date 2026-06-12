SF Siegen: Junger Stammspieler kommt aus Wiedenbrück

– Foto: Sportfreunde Siegen

In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Mittelfeldspieler in Wiedenbrück 31 Partien. Dabei verzeichnete der 1,75 Meter-Mann vier Tore und zwei Vorlagen - einen Scorerpunkt dabei im Spiel gegen die Sportfreunde: Beim hart erkämpften Siegener 3:2-Erfolg in Wiedenbrück gab Gerhardt die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1 für die Ostwestfalen. Im Jahr zuvor hatte er gegen die Sportfreunde in der Oberliga Westfalen sogar getroffen, als Verl II ein 1:1-Auswärts-Remis erreichte.

Während das Leimbachstadion dem spielstarken Mittelfeldmann also bestens bekannt ist, wissen auch die Sportfreunde, welches Potenzial sie für sich gewinnen. „Mit Konstantin gewinnen wir einen jungen, sehr dynamischen und vielseitigen Spieler, der sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf der rechten Seite eingesetzt werden kann. Er bringt eine hohe Laufbereitschaft, Spielstärke und eine hervorragende Mentalität mit. Wir sind überzeugt, dass er bei uns sein Potenzial weiter ausschöpfen und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird“, kommentiert Sportdirektor Nico Michaty und schiebt direkt hinterher: „Gleichzeitig sind wir sicher, dass er unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten bereits kurzfristig weiterhelfen kann.“

"Unterstützung für den Verein ist beeindruckend"

Der 21-Jährige lebt Intensität, geht keinem Zweikampf aus dem Weg und lässt sein Herz auf dem Platz. „Im Zusammenspiel mit dem zwölften Mann ist das die perfekte Symbiose. Ich freue mich sehr darauf, vor den Fans aufzulaufen und gemeinsam mit ihnen etwas auf dem Feld zu entfachen“, sagt Gerhardt nach seiner Unterschrift auf der Geschäftsstelle. Gerhardt kennt die Sportfreunde durch die vergangenen Duelle gut und erklärt weiter: „Die Unterstützung, die dem Verein in der Oberliga und jetzt in der Regionalliga entgegen gebracht wird, ist beeindruckend. Ich bin sehr froh über meinen Wechsel zu den Sportfreunden und habe richtig Bock, mich mit der Mannschaft vor dieser tollen Kulisse mit den Besten der Regionalliga zu messen.“