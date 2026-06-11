Offensivkraft mit Zweitliga-Erfahrung verstärkt die SF Siegen

– Foto: Sportfreunde Siegen

21 Auftritte in der Schweizer Super League, 41 Einsätze in der 2. Bundesliga, 111 Spiele in der 3. Liga - Lucas Cueto hat in seiner Laufbahn einiges erlebt. Zuletzt für den Bonner SC in der Regionalliga West am Ball, bringt es der variabel einsetzbare Kölner auf stolze 54 Scorer in Deutschlands Profiligen (40 Tore, 14 Assists). Vor allem bei seinen Stationen Dynamo Dresden, dem Karlsruher SC und Preußen Münster machte sich der ehemalige U-Nationalspieler in Deutschland einen Namen; über die Landesgrenzen hinaus stehen Engagements beim FC St. Gallen und West Ham United (U18) in seiner Vita.

Der beidfüßige Cueto entspricht mit seinen Fähigkeiten genau dem gesuchten Profil. „Lucas bringt Tempo, Zielstrebigkeit und eine hohe Variabilität in unser Offensivspiel. Er hat bereits viel Erfahrung in der zweiten und dritten Liga gesammelt und dabei seine Qualitäten auf hohem Niveau unter Beweis gestellt. Er kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden und verfügt über die Fähigkeit, Spiele mit seiner Dynamik und seinem starken Eins-gegen-eins-Verhalten zu entscheiden. Wir sind überzeugt, dass er unsere Offensive verstärken und unserem Spiel zusätzliche Impulse verleihen wird“, so SFS-Sportdirektor Nico Michaty.