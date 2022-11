SF Schwendi: Weitere Niederlage mit neuem Trainerduo Kieselbach/ Manz

Doch auch das neue Trainerduo Michael Kieselbach (54) und Thomas Manz (42) konnte gestern im Spiel gegen den SV Baustetten die Negativserie nicht beenden, die Partie endete mit einem 2:0-Sieg für Baustetten. Vor allem in der Offensive scheint der Schuh bei Schwendi zu drücken, nur 24 Tore in 15 Spielen konnte die Mannschaft erzielen (davon 7 Tore beim Sieg gegen den SV Baltringen am 1. Spieltag).

Für Abteilungsleiter Thomas Romer war es laut der Schwäbischen Zeitung wichtig Trainer zu finden, die die Mannschaft und die Liga kennen. Erstmal bis zur Winterpause sollen die beiden an der Seitenlinie stehen und bis dahin hoffentlich auch wieder einen 3er landen.

Kieselbach war schon 2014 bis 2019 Trainer bei Schwendi, Manz war bisher Jugendtrainer im Verein.



Aktuell belegen die Sportfreunde mit 14 Punkten in der Tabelle den 13. Platz und sind punktgleich mit dem TSV Ummendorf, der auf dem Relegationsplatz steht.

Die verbleibenden beiden Spiele bestreitet Schwendi gegen den SV Ochsenhausen und den SV Baltringen.