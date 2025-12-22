SF Ostinghausen verpflichtet Angreifer aus der Oberliga

Vor exakt einem Jahr war Damian Biniek unter großem Unmut des Delbrücker SC vom SV Lippstadt 08 zum TSV Victoria Clarholz gewechselt. Der damals im Abstiegskampf steckende Westfalenligist hätte den jungen Stürmer gerne zurückgeholt und soll schon eine Zusage gehabt haben. Für diesen Wechsel hatte der SVL die Freigabe erteilt. Doch Clarholz kam Delbrück in die Quere und bekam Binieks Zuschlag. Nach einem glücklosen Halbjahr in Lippstadt besserte sich die Situation für ihn aber nicht.

Erneut machten ihm kleinere Verletzungen das Leben schwer. Im Endeffekt blickt er auf 20 Oberliga-Einsätze mit nur vier Toren in anderthalb Jahren zurück, davon nur sechs von Beginn an. Bei SF Ostinghausen möchte er nun wieder durchstarten und an erfolgreiche Westfalenliga-Zeiten beim Delbrücker SC anknüpfen. In der Spielzeit 2023/24 waren ihm 18 Tore in 29 Partien gelungen. Die Verpflichtung gab der Verein am heutigen Tage in der Lokalpresse "Soester Anzeiger" bekannt.