SF Neuwerk patzt! Klatschen kassieren VfL Tönisberg & VfR Fischeln

SF Neuwerk spielen nur 3:3. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Der 21. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3, hat die neu Spitze sortiert. OSV Meerbusch gewann das Topspiel in Odenkirchen und führt nun mit 52 Punkten. TuRa Brüggen drehte in Mönchengladbach ein 1:3, während Sportfreunde Neuwerk spät in Grefrath ausglichen. Im Tabellenkeller feierte Union Nettetal II einen wichtigen Sieg, dagegen kassierten der VfL Tönisberg und der VfR Krefeld-Fischeln hohe Niederlagen.

Vor den beiden wichtigen Spielen gegen Thomasstadt Kempen und 1. FC Mönchengladbach kassierte der 1. FC Viersen am Freitag ein 0:3 gegen den TuS Wickrath. Niek Mäder (15.) und Niklas Clemens (43.) trafen doppelt für die Gäste, ehe die 46. Minute gleich zweimal spielentscheidend wurde: Zunächst sah Viersens Maikel Koeman in der ersten Minute der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte, dann traf nach wenigen Sekunden im zweiten Durchgang Clemens erneut zum 3:0-Endstand. Durch die enge Ausgangslage im Keller ändert sich für Viersen wenig, Wickrath springt vorerst auf Platz fünf.

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten und einem dramatischen Ende: Der 1. FC Mönchengladbach unterlag TuRa Brüggen mit 3:4. Früh brachte Philipp Cox die Gäste in Führung (5.), doch die Hausherren antworteten eindrucksvoll. Philip Welzer drehte die Partie mit einem Doppelpack (25., 42.), ehe Marko Ilic in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:1 erhöhte. Lange sah alles nach einem Heimsieg aus, doch Brüggen kam spät zurück. Nils Bonsels verkürzte (82.), Simon Hübner glich aus (87.), und erneut Cox traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 4:3 (90.+2). Die hektische Schlussphase endete mit drei Platzverweisen: Abdulrahman Hanifa und Taylan Özdemir sahen für Mönchengladbach Rot, ebenso Dennis Coenen auf Brüggener Seite. Brüggen klettert über Nacht auf Rang zwei, während der 1. FC MG im Keller Big Points verpasste. 1. FC Mönchengladbach – TuRa Brüggen 3:4

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Philip Welzer, Taylan Özdemir, Kubilay Erol (62. Deniz Can Salk), Marko Ilic (70. Aron Nasufi), Abel Calenus, Jovanche Angelovski, Safer Erdogan, Berkan Türkyilmaz (88. Abdulrahman Hanifa), Dmytro Motiakyn (80. Brandon Mafimbu Mazanga) - Trainer: Dennis Krause

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven (58. Christos Tsopanides), Volkan Akyil (58. Robin Hürckmans), Philipp Cox, Simon Hübner, Jan Grylak (65. Dennis Coenen), Nedim Akkus, Justin Samuel Pahl, Nils Bonsels, Mehmet Akkus (70. Markus Müller), Luca Drießen (46. Erdem Yildiray Eroglu) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Tore: 0:1 Philipp Cox (5.), 1:1 Philip Welzer (25.), 2:1 Philip Welzer (42.), 3:1 Marko Ilic (45.+2), 3:2 Nils Bonsels (82.), 3:3 Simon Hübner (87.), 3:4 Philipp Cox (90.+2)

Rot: Abdulrahman Hanifa (95./1. FC Mönchengladbach/)

Rot: Taylan Özdemir (95./1. FC Mönchengladbach/)

Rot: Dennis Coenen (95./TuRa Brüggen/)

Im Topspiel der Bezirksliga 3 setzte sich der OSV Meerbusch bei der SpVg Odenkirchen mit 2:0 durch und nahm vor 215 Zuschauern drei wichtige Punkte mit. Die Gäste gingen in der 17. Minute in Führung, als Timo Fabian Kaufmann traf. Odenkirchen blieb bemüht, fand jedoch keinen Weg zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Meerbusch: Der eingewechselte Ex-Profi Ioannis Alexiou verwandelte in der 55. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Der Tabellenführer verpasste in der Folge sogar einen höhen Siegen und verdiente sich deshalb den Erfolg im Topspiel, der für Odenkirchen bedeutet: Die Meisterschaft ist angesichts des neuen Rückstands von zehn Punkten nicht mehr möglich. Sollten die Sportfreunde Neuwerk ihre Zwei-Spiele-Rückstand auf den OSV erfolgreich aufschließen, wird auch die Relegation zur Landesliga unrealistisch. SpVg Odenkirchen – OSV Meerbusch 0:2

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin (81. Jonas Nabil Langen), Ayman Kaibouss (74. Konstantine Jamarishvili), Simon Beermann, Daniel Pfaffenroth, Samuelson Forestal, Robin Wolf, Metin Türkay (63. Anton Höpfner), Evgenij Pogorelov (74. Justin Butterweck), Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer

OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Luca Finn Pohlmann (46. Ioannis Alexiou), Kennet Kaminski, Luis Mick Heich, Saba Khargelia (79. Andrea Spada), Frederic Klausner, Jonas Kunft (90. Angelo Recker), Timo Fabian Kaufmann, Philip Schmelzer, Lars Stieger, Ben Israil (71. Junior Rainer Dos Santos Steuer) - Trainer: Dominik Voigt

Zuschauer: 215

Tore: 0:1 Timo Fabian Kaufmann (17.), 0:2 Ioannis Alexiou (55. Foulelfmeter)

Ein deutliches Ergebnis in Tönisberg: DJK Fortuna Dilkrath gewann auswärts mit 7:1. Patrice Diane eröffnete den Torreigen (15.), Moritz Münten und Tim Jäger legten nach. Jäger erzielte an seinem absoluten Gala-Tag insgesamt vier Treffer (52., 67., 72., 74.). Zudem traf Ole Zechlin. Für den VfL Tönisberg hatte zwischenzeitlich Manuel Franken zum 1:1 ausgeglichen (17.), aber das Spiel fasste eine Saison hinter den Erwartungen aus VfL-Sicht leider gut zusammen.

Ein torreiches Remis erlebten die Zuschauer in Grefrath. Vensan Klicic brachte den SSV Grefrath früh in Führung (12.). Nach dem Ausgleich durch Berkan Dursun (57.) trafen Lukas Hanssen (75.) und Tim Weiner (79.) zur 3:1-Führung. Özgür Sezgin verkürzte per Handelfmeter (80.) und traf in der Nachspielzeit erneut vom Punkt zum 3:3 (90.+3). Zuvor hatte Hanssen einen Strafstoß gegen Phillip Beckers nicht verwerten können. Neuwerk rettete zwar einen Punkt, aber verliert in der Tabelle auf Meerbusch. Der OSV hat sechs Punkte Vorsprung.

Der TSV Krefeld-Bockum ging durch Christian Tönnißen früh in Führung (17.), doch SC Union Nettetal II antwortete prompt. Luca Leon Coppus (33.) und Milan Günter Helmut Demant (34.) drehten das Spiel binnen einer Minute. Nettetal verteidigte die Führung anschließend konzentriert und sicherte sich drei wichtige Punkte im Tabellenkeller. Der Aufsteiger baut sich mit drei Punkten ein kleines Polster auf.

Zwischen Türkiyemspor Mönchengladbach und dem CSV Marathon Krefeld entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell, das mit einem 2:2 endete. Beide Teams kamen zu Torerfolgen, ohne sich entscheidend absetzen zu können. Das Remis hilft aktuell Aufsteiger Türkiyemspor, denn mit nun zwölf Punkten belegt das Team den Relegationsplatz.

Nach frühem Rückstand zeigte Thomasstadt Kempen eine starke Reaktion. Niklas Geraets (3., Foulelfmeter) und Carlo Honoré Heinrich (22.) hatten den VfR Fischeln in Führung gebracht. Noch vor der Pause glich Eric Scheuren mit einem Doppelpack (38., 41.) aus, Till Konietz traf zum 3:2 (43.). In der zweiten Hälfte erhöhte Scheuren erneut (50.), ehe Konietz per Handelfmeter den 5:2-Endstand herstellte (55.). Thomasstadt vergrößert den Vorsprung auf den Keller auf elf Punkte, das dürfte schon fast der Klassenerhalt sein.

____

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Mönchengladbach

So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal II

So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Thomasstadt Kempen

So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24

So., 08.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg

So., 08.03.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln

So., 08.03.26 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 08.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen



23. Spieltag

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen

Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen

Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk

So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum

So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath

So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch