SF Neuwerk jubeln, TuRa Brüggen patzt, Thomasstadt mit Big Points

Sieg für Neuwerk. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, hat Bewegung in die Spitze gebracht. Tabellenführer OSV Meerbusch lässt Punkte liegen, während TuRa Brüggen sogar verliert. Die Sportfreunde Neuwerk profitieren und rücken näher heran. Im Tabellenmittelfeld sorgt der SSV Grefrath für ein Ausrufezeichen, während SC St. Tönis II und Thomasstadt Kempen in torreichen Spielen überzeugen.

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Der TuS Wickrath hat sich mit einem 2:1-Heimsieg gegen den VfL Tönisberg drei Punkte gesichert. Niek Gabriel Mäder brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Janik Dünwald für die Gäste aus (40.). Nach der Pause entwickelte sich eine offene Partie, in der Wickrath schließlich den entscheidenden Treffer setzte: Petar Popovic erzielte in der 71. Minute das 2:1. Tönisberg fand anschließend keinen Weg mehr zurück ins Spiel, sodass Wickrath seinen fünften Platz im oberen Tabellenfeld festigt.

Der OSV Meerbusch hat im Heimspiel gegen den CSV Marathon Krefeld zwei Punkte liegen lassen. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Fritz Fiedler bereits in der 4. Minute zur Führung traf. Meerbusch reagierte durch Ioannis Alexiou, der in der 24. Minute ausglich. In der Schlussphase sah es nach einem Heimsieg aus, als Tim Tetzlaff in der 75. Minute zur 2:1-Führung traf. Doch kurz vor Schluss schlug Marathon zurück: Dennis Lerche erzielte in der 88. Minute den Ausgleich und sicherte seinem Team einen Punkt. Im direkten Vergleich der Offensivspieler traf damit Lerche, während Marc Rommel ohne Treffer blieb. Ob TuRa Brüggen und die Sportfreunde Neuwerk die Schützenhilfe nutzen können, bleibt abzuwarten.

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer beim 1. FC Mönchengladbach gegen Thomasstadt Kempen. Dmytro Motiakyn brachte die Gastgeber in Führung (39.), doch Kempen antwortete nach der Pause. Nach dem zwischenzeitlichen 2:1 durch Motiakyn (52.) drehte Kempen die Partie mit Treffern von Lucas Matteo Klaaßen, Eric Scheuren (Doppelpack) und Alya Keita auf 5:2. Den Schlusspunkt setzte Emir Aydin mit dem dritten Treffer für Mönchengladbach (90.). Für den FC bleibt die Lage im Tabellenkeller angespannt, Thomasstadt steht vor dem Klassenerhalt.

Der SC St. Tönis II hat sich in einem torreichen Spiel gegen SC Union Nettetal II durchgesetzt. Nach frühem Rückstand durch Jan Pöhler (1.) drehten Dieumerci Kyanga, Leonard Stiels und Lucas Noczenski die Partie. Noch vor der Pause erhöhte Kyanga auf 4:1 (45.). Nettetal kam durch Nico Zitzen (63.) und Thomas Jan Lepiorz (65.) zurück, verpasste jedoch weitere Treffer. Kyanga machte mit seinem dritten Tor in der 89. Minute alles klar und den Sieg im Reserve-Duell perfekt.

Der SSV Grefrath 1910/24 hat beim TuRa Brüggen für eine Überraschung gesorgt. Vensan Klicic brachte die Gäste in Führung (25.), ehe Christopher Claeren per Foulelfmeter erhöhte (55.). Mehmet Akkus verkürzte (63.), doch Tim Weiner stellte kurz vor Schluss den alten Abstand wieder her (86.). Der späte Treffer von Nils Bonsels (88.) kam für Brüggen zu spät, weshalb die Meisterschaft endgültig durch sein dürfte. Grefrath sammelt wichtige Punkte im Mittelfeld.

Der TSV Krefeld-Bockum hat sich im direkten Duell gegen den VfR Krefeld-Fischeln durchgesetzt. Janik Ott brachte die Gastgeber in Führung (17.), doch nur zwei Minuten später glich Jannick Geraets aus (19.). Bockum reagierte schnell: Hun Brandon Danh Do traf zum 2:1 (28.), ehe Christian Tönnißen noch vor der Pause auf 3:1 erhöhte (43.). In der zweiten Hälfte fielen keine weiteren Tore mehr. Bockum hat nur noch vier Punkte weniger als der große Rivale.

Die Sportfreunde Neuwerk haben ihre Aufgabe gegen Türkiyemspor Mönchengladbach erfüllt und bleiben erster Verfolger des Spitzenreiters. Marius Meffert traf zur Führung (18.), ehe Nathan Dibazingila kurz vor der Pause ausglich (45.+1). In der zweiten Hälfte brachte erneut Meffert Neuwerk wieder in Führung (64.). Den Schlusspunkt setzte Dominik Klouth tief in der Nachspielzeit (90.+8). Neuwerk steht nun bei 50 Punkten und bleibt in Schlagdistanz zum Tabellenführer und hat sogar noch ein Spiel in der Hinterhand.

Die DJK Fortuna Dilkrath hat die SpVg Odenkirchen deutlich geschlagen. Moritz Münten brachte die Gastgeber in Führung (24.), doch Vincent Schleifer glich wenig später aus (30.). Nach der Pause drehte Dilkrath auf: Tim Jäger (51.) und Ole Zechlin mit einem Doppelpack (56., 57.) sorgten für klare Verhältnisse. Für Odenkirchen ist die Niederlage im oberen Tabellendrittel ein Rückschlag.

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Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum

Sa., 28.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 29.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath

So., 29.03.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch

So., 29.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath

So., 29.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Neuwerk

So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Viersen

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen



26. Spieltag

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld

Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - SSV Grefrath 1910/24

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - SC Union Nettetal II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfL Tönisberg

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - OSV Meerbusch

Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfR Krefeld-Fischeln

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Türkiyemspor Mönchengladbach

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen