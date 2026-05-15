SF Düren Abstieg könnte nach dem Spiel feststehen Sportfreunde Düren empfangen Eintracht Hohkeppel von Niklas Lohrer · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Düren bräuchten einen Sieg, um den drohenden Abstieg zu vertagen – Foto: Nick Förster

Am 27. Spieltag der Mittelrheinliga treffen die Sportfreunde Düren und die SV Eintracht Hohkeppel aufeinander. Die Ausgangslage ist brisant: Während den Sportfreunden bei einer Niederlage endgültig der Abstieg drohen könnte, darf sich Hohkeppel im Aufstiegsrennen ebenfalls kaum noch einen Ausrutscher erlauben.

"Der Wille ist nach wie vor da" Sieben Niederlagen in Folge sprechen eine klare Sprache, auch wenn die Leistungen der Sportfreunde zuletzt häufig ordentlicher waren als die Ergebnisse vermuten lassen. Mehrfach fehlte nur wenig zu Punkten gegen etablierte Mittelrheinligisten. Trainer Marcel Demircan sieht vor allem fehlendes Spielglück als Problem: „Wir haben in den letzten vier Spielen dreimal gut mitgespielt und die Spiele hätten mit etwas Spielglück auch mit fünf Punkten für uns ausgehen können.“Den Einsatz seiner Mannschaft stellt er nicht infrage: „Der Wille, das Ruder herumzureißen, ist nach wie vor da.“

„Mit erhobenem Haupt verabschieden“ Intern scheint man sich bei den Sportfreunden allerdings mittlerweile mit dem Abstieg abgefunden zu haben. Nun gehe es darum, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen „Niemand will das Kapitel SFD mit einem Abstieg beenden, aber damit haben wir uns jetzt abgefunden“, erklärt Demircan. Die Zielsetzung für die verbleibenden Spiele sei dennoch klar: „Es gilt, die letzten vier Spiele so zu gestalten, dass unsere Zuschauer und Spieler Spaß daran haben.“