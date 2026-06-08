SF Baumberg verärgert über "El Mala der Oberliga"-Wechsel zu Solingen

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 hat den nächsten spannenden Zugang für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein vorgestellt: Simone Lo Castro wechselt von den Sportfreunden Baumberg zum Aufsteiger, der nach dem souveränen Meistertitel in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, erstmals in der Oberliga antreten wird. Sportlich ist die Personalie bemerkenswert, denn der 19 Jahre alte Offensivspieler hat bereits in seinem ersten Seniorenjahr auf Oberliga-Niveau überzeugt.
In 26 Spielen für Baumberg erzielte Lo Castro acht Treffer. Auch in der Junioren-Niederrheinliga hatte er zuvor bereits starke Leistungen gezeigt. Solingen-Wald beschreibt ihn als unbekümmerten, zielstrebigen Angreifer mit großer Abschlussstärke.
„Ich freue mich sehr, nun Spieler von Solingen 03 zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an positiv. Das vorgestellte Projekt hat mich direkt überzeugt. Für mich ist es ein perfekter Schritt, um mich im zweiten Seniorenjahr weiterzuentwickeln und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Ich bin hochmotiviert und möchte alles für diesen Verein geben“, erklärte Lo Castro den Vereinsmedien.
Cheftrainer Daniele Varveri sieht in dem Zugang ein großes Versprechen für die Zukunft. „Bei Simone sprechen wir über ein großes Talent. Er hat eine professionelle Einstellung zum Fußball und besticht vor allem durch die Gabe, dass er trotz seines jungen Alters sehr unbekümmert und befreit aufspielt. Das erinnert irgendwie an frühere Zeiten, als wir jungen Kicker uns beim Fußball auf der Straße gegen Größere behaupten mussten“, sagt Varveri bei der Vorstellung. Lo Castro passe in das Anforderungsprofil für Offensivspieler: „zielstrebig, Zug zum Tor und Kreativität“.
Während Solingen-Wald 03 den Wechsel als nächsten Baustein einer ambitionierten Kaderplanung feiert, fällt die Reaktion in Baumberg deutlich anders aus. Die Sportfreunde zeigen sich vor allem über den Zeitpunkt und die Art der Kommunikation enttäuscht. Nach Darstellung des Vereins hatte Lo Castro für die kommende Saison bereits zugesagt und sei entsprechend in den Planungen berücksichtigt worden.
„Simone Lo Castro hatte für die kommende Saison einen Vertrag, dem Verein damit bereits seine Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben und stand entsprechend in der Planung. Umso enttäuschender und menschlich kaum nachvollziehbar ist es für uns, dass er uns erst am letzten Trainingstag über seinen Wechsel zum finanzstarken Aufsteiger Solingen-Wald 03 informiert hat“, teilten die Sportfreunde mit.
Besonders bitter sei der Vorgang für Baumberg auch deshalb, weil Lo Castro ein Eigengewächs des Vereins ist. „Simone Lo Castro ist ein Eigengewächs unseres Vereins, hier hat er die Chance erhalten und wurde über Jahre hinweg gefördert sowie entwickelt. Gerade deshalb sind wir von der Art und Weise seines Vorgehens menschlich absolut enttäuscht“, heißt es weiter. Der Verein spricht von einem Abgang, der „nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich einen sehr faden Beigeschmack“ hinterlasse. Dennoch wünscht ihm der Monheimer Klub alles Gute.
Peter Resvanis, Sportlicher Leiter von Solingen-Wald 03, ordnet die Verpflichtung entsprechend offensiv ein. „Ich kann nur sagen, dass wir uns auf dieses Talent besonders freuen. Da ist uns ein richtiger Hammer-Transfer gelungen. Wenn er geduldig bleibt, wird er die große Überraschung in unserem Top-Kader“, erklärte Resvanis den Vereinsmedien.
Auch in der Beschreibung des Spielertyps wird deutlich, warum Solingen-Wald den 19-Jährigen unbedingt haben wollte. „Ein richtiger Straßenfußballer - die Vergleiche mit der Prominenz sind durchaus zulässig. Simone ist im Dribbling, Tempo rotzfrech und spielt immer unbekümmert auf. Ein Schlitzohr mit direktem Zug zum Tor. Assists vielleicht Mangelware, weil er immer mit seiner Zielstrebigkeit den Abschluss sucht“, sagte Resvanis.
Damit bekommt die Personalie eine doppelte Ebene. Sportlich ist Lo Castro einer der spannendsten jungen Zugänge, die der Aufsteiger bislang vorgestellt hat. Gleichzeitig zeigt die Reaktion aus Baumberg, dass der Wechsel nicht geräuschlos über die Bühne gegangen ist. Für Solingen-Wald 03 passt der Transfer in eine Kaderplanung, die ohnehin bereits viel Aufmerksamkeit erzeugt. Für Baumberg bleibt der Verlust eines Eigengewächses - und der Ärger über die Umstände. Immerhin verliert der Klub den "El Mala der Oberliga", wie ihn der Oberliga-Aufsteiger bei der Vorstellung bezeichnet hat.
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