SF Baumberg verärgert über "El Mala der Oberliga"-Wechsel zu Solingen Simone Lo Castro wechselt von den Sportfreunden Baumberg zur 1. Spvg Solingen-Wald 03. Der Oberliga-Aufsteiger spricht von einem Transfercoup, Baumberg kritisiert die Art des Abgangs deutlich. von André Nückel · Gestern, 23:37 Uhr · 0 Leser

Simone Lo Castro wechselt innerhalb der Oberliga. – Foto: Natalie Kuhls

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 hat den nächsten spannenden Zugang für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein vorgestellt: Simone Lo Castro wechselt von den Sportfreunden Baumberg zum Aufsteiger, der nach dem souveränen Meistertitel in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, erstmals in der Oberliga antreten wird. Sportlich ist die Personalie bemerkenswert, denn der 19 Jahre alte Offensivspieler hat bereits in seinem ersten Seniorenjahr auf Oberliga-Niveau überzeugt.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp In 26 Spielen für Baumberg erzielte Lo Castro acht Treffer. Auch in der Junioren-Niederrheinliga hatte er zuvor bereits starke Leistungen gezeigt. Solingen-Wald beschreibt ihn als unbekümmerten, zielstrebigen Angreifer mit großer Abschlussstärke. „Ich freue mich sehr, nun Spieler von Solingen 03 zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an positiv. Das vorgestellte Projekt hat mich direkt überzeugt. Für mich ist es ein perfekter Schritt, um mich im zweiten Seniorenjahr weiterzuentwickeln und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Ich bin hochmotiviert und möchte alles für diesen Verein geben“, erklärte Lo Castro den Vereinsmedien.

Cheftrainer Daniele Varveri sieht in dem Zugang ein großes Versprechen für die Zukunft. „Bei Simone sprechen wir über ein großes Talent. Er hat eine professionelle Einstellung zum Fußball und besticht vor allem durch die Gabe, dass er trotz seines jungen Alters sehr unbekümmert und befreit aufspielt. Das erinnert irgendwie an frühere Zeiten, als wir jungen Kicker uns beim Fußball auf der Straße gegen Größere behaupten mussten“, sagt Varveri bei der Vorstellung. Lo Castro passe in das Anforderungsprofil für Offensivspieler: „zielstrebig, Zug zum Tor und Kreativität“. Baumberg kritisiert Art des Abgangs Während Solingen-Wald 03 den Wechsel als nächsten Baustein einer ambitionierten Kaderplanung feiert, fällt die Reaktion in Baumberg deutlich anders aus. Die Sportfreunde zeigen sich vor allem über den Zeitpunkt und die Art der Kommunikation enttäuscht. Nach Darstellung des Vereins hatte Lo Castro für die kommende Saison bereits zugesagt und sei entsprechend in den Planungen berücksichtigt worden.