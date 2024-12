Die Sportfreunde Baumberg wollen den Aufwand in Punkte umwandeln. – Foto: Ulrich Laakmann

SF Baumberg benötigen ein Erfolgserlebnis Oberliga: Der im Abstiegskampf verstrickte Vorjahres-Meister Sportfreunde Baumberg empfängt am Samstag den SV Sonsbeck, gegen den er in der vergangenen Saison seine imposante Serie startete. Trainer Salah El Halimi fordert Selbstvertrauen.

Zum Auftakt der Vorsaison hatte der amtierende Oberliga-Meister Sportfreunde Baumberg seine beeindruckende und imposante Serie mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Sonsbeck gestartet und befand sich anschließend in einem Flow, an dessen Ende vorzeitig der erste Titel in der Vereinsgeschichte gesichert wurde. Am vorletzten Spieltag der aktuellen Hinrunde stehen die Baumberger aber nun mit dem Rücken zur Wand, sodass ein Heimsieg gegen die Rot-Weißen vorerst für Erleichterung und ein kräftiges Durchatmen sorgen dürfte (Samstag, 16 Uhr, Sandstraße).

Während der jüngsten sechs Spiele verbuchten die Blau-Weißen sieben Punkte auf ihrem Konto – insofern vermochten sie sich nicht aus der Gefahrenzone zu verabschieden. Im Gegenteil: Als Tabellen-14. befinden sich die SFB mit 14 Punkten mit zwei Zählern Abstand über dem Strich, wobei einige der Kellerkinder zuletzt überraschend punkten konnten – mittlerweile ist die halbe Liga in den ungeliebten Abstiegskampf verwickelt.

Großer Aufwand, bescheidener Ertrag „Wir betreiben einen immensen Aufwand, doch der Ertrag steht punktemäßig dazu in keinem Verhältnis“, beschreibt Cheftrainer Salah El Halimi die ungewohnte und brenzlige Situation. „Die Mannschaft investiert in Summe enorm viel, aber belohnt sich nicht aufgrund der fehlenden Effektivität und dem nicht vorhandenen Spielglück im letzten Drittel. Wir machen vieles richtig und erzielen nicht die nötigen Treffer in aussichtsreichen Positionen, die den Spielern während der Trainingseinheiten gelingen.“ Er wünscht sich den Lucky Punch, den seine Jungs verdient hätten: „Es ist nicht nur Pech, sondern auch eine Qualitätssache und ein fortwährender Prozess bei den lernfähigen und hochmotivierten jungen Spielern.“