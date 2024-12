Die Sportfreunde Neuwerk haben große Ziele. – Foto: Theo Titz

Setzt Neuwerk alles auf die Halle? Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach: Das erwartetet Experte Frank Mitschkowski in Gruppe 6.

Frank Mitschkowski gewann 2020 die Hallenstadtmeisterschaft mit dem 1. FC Mönchengladbach. Als Experte schaut er dieses Mal auf die einzelnen Vorrundengruppen. Dieses Mal spricht er über die Bedenken eines Trainers in der Halle und einen womöglich spannenden Kampf um das Ticket für die Zwischenrunde in Gruppe 6.

In dieser Gruppe sticht mit Neuwerk eine Mannschaft ganz klar heraus. Dahinter könnte es hingegen sehr offen und spannend um Platz zwei zugehen. Sportfreunde Neuwerk wird sich aber sicher durchsetzen – und hat womöglich wenig Widerstand zu erwarten. Die Sportfreunde sind allerdings auch ein Fall, wo es immer davon abhängt, welchen Stellenwert die Halle für den Verein einnimmt, schließlich spielt die Mannschaft in der Bezirksliga um den Aufstieg. Jeder Trainer sieht eine andere Wertigkeit für das Turnier. Wenn es allerdings in der Meisterschaft gut läuft, wie zum Beispiel auch bei uns in Süchteln, möchte man auf gar keinen Fall das Risiko eingehen, dass sich ein Schlüsselspieler in der Halle verletzt. Wer kann Neuwerk stoppen?

Das muss jeder Verein aber individuell abwägen. Ich bin gespannt, wie sich Neuwerk und Dony Karaca entscheiden. Grundsätzlich haben sie aber wirklich gute Jungs, die in der Halle Fußball zelebrieren können. Da wären Akteure wie Serkan Pacali, Niklas Jonas und Marwan El Khoulati Haroun zu nennen. Der Kampf um Platz zwei? Rot-Weiss Venn macht in der Kreisliga A als Tabellenschlusslicht derzeit eine schwierige Phase durch. Sie werden kaum mit großem Selbstbewusstsein in die Halle kommen. Fortuna Mönchengladbach hat eine junge Mannschaft, steht aber ebenfalls in der Kreisliga B nur im Mittelfeld. Und Turanspor und Wickrathberg spielen in der Kreisliga C – für beide wird es wahrscheinlich beim tollen Erlebnis bleiben, in der vollen Halle zu spielen.