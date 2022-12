Serkan Demir macht Schluss bei FC Fatih: "Drei Jahre sind genug" Aufstiegstrainer will den nächsten Schritt machen

Ingolstadt – "Es waren drei wundervolle Jahre mit super Jungs", sagt Serkan Demir. Trotzdem macht er beim FC Fatih Ingolstadt Schluss. Er sucht eine neue Herausforderung.

2019 hat Demir die Mannschaft in der Kreisklasse übernommen, es folgte der Durchmarsch in die Bezirksliga Nord. "Ich brauche nach drei Jahren einen Tapetenwechsel", sagt der Aufstiegstrainer: "Ich will den nächsten Schritt machen."

"Ich kann mir vorstellen, zu einem Verein in die Bezirks- oder Landesliga zu gehen", erklärt er, "ein Kreisligaklub mit Aufstiegsambitionen und dem passenden Umfeld könnte aber auch gut sein."

Serkan Demir verlässt FC Fatih: "Die Spieler gönnen mir zum Abschied den Klassenerhalt"

Mit seiner Mannschaft steckt Demir momentan erstmals mitten im Abstiegskampf. Sieben Punkte fehlen aktuell auf das rettende Ufer. Dass seine Spieler jetzt aber die Köpfe hängen lassen, weil der Trainer von Bord geht, kann er sich nicht vorstellen.